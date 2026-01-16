Ce se mai știe despre protestele din Iran: Liniște în Teheran în timp ce drone zboară pe cer. Care e situația în alte orașe

În Teheran protestele au fost înăbușite și au apărut mari panouri cu drapelul național și mesajul „Iran este patria noastră, steagul este giulgiul nostru”. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Represiunea sângeroasă a autorităților din Iran pare să fi potolit protestele pentru moment, potrivit unei organizații pentru drepturile omului și a mai multor cetățeni din diferite părți ale țării, iar presa de stat a regimului de la Teheran scrie că arestările continuă, potrivit Reuters și AFP.

Forțele de securitate sunt foarte prezente pe străzile din Teheran, potrivit unui jurnalist France Presse.

Represiunea „probabil a înăbușit mișcarea de protest pentru moment”, a afirmă think-tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului. Dar, adaugă acesta, puterea nu va putea menține pe termen lung mobilizarea generală a forțelor sale de securitate, ceea ce ar putea face „posibilă reluarea manifestațiilor”.

Casa Albă spune că Trump monitorizează situația

După amenințările repetate ale președintelui Donald Trump cu acțiuni militare împotriva Iranului în sprijinul protestatarilor, temerile privind un atac al SUA s-au diminuat începând de miercuri, când Trump a declarat că i s-a spus că scade numărul celor uciși de forțele de represiune.

Aliații SUA, inclusiv Arabia Saudită și Qatar, au purtat săptămâna aceasta intense negocieri diplomatice cu Washingtonul pentru a preveni un atac american, avertizând asupra consecințelor pentru întreaga regiune, care ar avea în cele din urmă un impact asupra Statelor Unite, a declarat un oficial din Golf.

Casa Albă a transmis joi că Trump monitorizează îndeaproape situația de acolo, adăugând că președintele și echipa sa au avertizat Iranul că vor exista „consecințe grave” dacă uciderile legate de represiune vor continua.

Lui Trump i s-a spus că 800 de execuții programate au fost suspendate, a adăugat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, afirmând că președintele „își păstrează toate opțiunile deschise”.

Protestele au izbucnit pe 28 decembrie din cauza inflației galopante din Iran, a cărui economie a fost paralizată de sancțiuni, înainte de a se transforma într-una dintre cele mai mari provocări de până acum pentru regimul clerical care conduce Iranul de la Revoluția Islamică din 1979.

Liniște în Teheran și orașe unde au avut loc proteste

Având în vedere că fluxul de informații din Iran este blocat de întreruperea internetului, mai mulți locuitori din Teheran au declarat că capitala este liniștită de duminică.

Ei au spus că drone zboară deasupra orașulului, unde nu a mai fost niciun semn de protest joi și vineri.

Organizația iraniano-kurdă pentru drepturile omului Hengaw a spus că nu au mai avut loc manifestații de duminică, afirmând că „mediul de securitate rămâne extrem de restrictiv”.

„Sursele noastre independente confirmă o prezență militară și de securitate intensă în orașele și localitățile în care au avut loc proteste anterior, precum și în mai multe locații care nu au cunoscut demonstrații majore”, a transmis Hengaw, care operează din Norvegia.

Un alt locuitor dintr-un oraș din nordul Mării Caspice a declarat că străzile de acolo par, de asemenea, calme.

Calmul a fost restabilit în toată țara, a declarat șeful poliției iraniene, citat de televiziunea de stat Press TV.

Unde s-au mai mai raportat tulburări

Hengaw a raportat că o asistentă medicală a fost ucisă de focuri directe ale forțelor guvernamentale în timpul unor proteste din Karaj, în vestul Iranului. Reuters nu a putut verifica în mod independent această informație.

Agenția de știri de stat Tasnim, a scris că joi, protestatarii au incendiat un birou local al educației din județul Falavarjan, în provincia centrală Isfahan.

O locuitoare vârstnică dintr-un oraș din regiunea de nord-vest a Iranului, unde trăiesc mulți iranieni kurzi și care a fost centrul multora dintre cele mai mari revolte, a declarat că protestele sporadice au continuat, deși nu la fel de intens.

Blocarea totală a internetului de către autorități durează acum de mai bine de o săptămână, o perioadă mai lungă decât în timpul marilor manifestații din 2019, subliniază ONG-ul de monitorizare a securității cibernetice Netblocks.

Mii de oameni au fost uciși

Numărul morților raportat de grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a crescut puțin de miercuri, ajungând în prezent la 2.677 de persoane, dintre care 2.478 de protestatari și 163 de persoane identificate ca fiind afiliate guvernului.

Potrivit lui Mahmood Amiry-Moghaddam, directorul ONG-ului Iran Human Rights (IHR) cu sediul în Norvegia, cel puțin 3.428 de persoane au fost ucise de la începutul mișcării de către forțele de securitate iraniene, o cifră care ar putea fi doar o fracțiune din bilanțul real.

Autoritățile conduse de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, au „comis una dintre cele mai grave crime ale epocii noastre”, consideră el, bazându-se pe „mărturii directe îngrozitoare” care relatează „manifestanți împușcați în timp ce încercau să fugă, utilizarea armelor de război și executarea în stradă a manifestanților răniți”.

„Masacrele comise de forțele de securitate iraniene începând cu 8 ianuarie sunt fără precedent în țară”, a spus și Lama Fakih, directoare de program la ONG-ul Human Rights Watch.

Numărul victimelor este mult mai mare decât numărul morților din timpul tulburărilor anterioare care au fost reprimate de stat.

Autoritățile iraniene au descris revoltele ca fiind cele mai violente de până acum, acuzând dușmanii străini că le-au instigat și persoanele înarmate pe care le-au identificat ca teroriști că au atacat forțele de securitate și au comis alte atacuri.