China va aplica o politică de tarife zero pentru 53 de țări africane

Beijingul va extinde în continuare accesul pe piață pentru exporturile africane și va aplica tarife vamale zero pentru cele 53 de țări africane cu care are relații diplomatice începând cu 1 mai, a relatat sâmbătă publicația de stat chineză CGTN.

Beijingul „va continua să negocieze și să semneze acorduri comune de parteneriat economic și va extinde în continuare accesul pe piață pentru exporturile africane prin mecanisme modernizate, cum ar fi «canalul verde», se mai arată într-un comunicat.

Politica pare să acopere aproape întregul continent, care are 54 de țări.

Această evoluție are loc în contextul în care Uniunea Africană își desfășoară summitul anual la Addis Abeba, în Etiopia.

Reuniunea de două zile este așteptată să analizeze crizele majore de securitate din Africa, inclusiv Sudan, regiunea Sahel și Somalia, împreună cu discuții despre acțiunile climatice, reforma economică și consolidarea instituțională.