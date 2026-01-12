Sari direct la conținut
Cine este Radu Marinescu, ministrul acuzat că a plagiat în teza de doctorat

Radu Marinescu. Inquam Photos / Octav Ganea

Radu Marinescu, avocat de profesie, a devenit deputat PSD la alegerile din 1 decembrie 2024, iar câteva săptămâni mai târziu a fost nominalizat de partid pentru Ministerul Justiției, în Guvernul Ciolacu 2.

În CV-ul de pe site-ul instituției, el a menționat un doctorat în științe juridice, obținut în anul 2009 la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” a Universității din Craiova, pe care jurnalista de investigații Emilia Șercan îl acuză acum că l-a obținut printr-o teză plagiată.

Radu Marinescu a avut două mandate de consilier local din partea PSD în Craiova, în perioada 2016-2024, și este cunoscut ca un apropiat al primarului social-democrat Lia Olguța Vasilescu, căreia „i-a stat aproape ori de câte ori a fost nevoie în instanțele de judecată”, cu rezultate bune în sălile de judecată, potrivit site-ului știricraiova.ro.

Între 2008 și 2018 a fost lector la Universitatea Titu Maiorescu din Târgu Jiu, iar din 2007 și până în 2016 a fost coordonator al colegiului de redacție al revistei Baroului Dolj, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Ministerului Justiției. Tot din 2007, a fost consilier al Baroului Dolj pe zona de învățământ, activități socio-culturale și relații internaționale, reprezentând forul la Federația Barourilor Europene, mai scrie în CV.

În martie 2023, Marinescu și-a depus candidatura pentru funcția de decan al Baroului Dolj și se vehicula inclusiv posibilitatea de a fi propus de PSD pentru un post de judecător la Curtea Constituțională a României (CCR). El a pierdut candidatura la conducerea Baroului Dolj.

Studiile din CV

Radu Marinescu și-a început parcursul academic la Colegiul Frații Buzești din Craiova. În 1995, a obținut diploma de licență la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” de la Universitatea din Craiova, iar în septembrie 1994 a urmat un curs de introducere în dreptul european la Facultatea de Drept a Universității din Tilburg, Olanda, conform aceluiași CV.

Ministrul a scris în CV că a devenit doctor în științe juridice în 2009, disciplina „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil”, la Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” a Universității din Craiova. Tot pentru 2009 a menționat un certificat de absolvire din partea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, nivelurile I și II, de la Universitatea „Titu Maiorescu” din București.

Cazuri notabile în care a fost implicat

Actualul ministru al Justiției a fost unul dintre avocații omului de afaceri Mihai Bizu, acuzat de tentativă de omor, într-un proces din perioada 2021-2023, după ce și-a lovit și scufundat soția sub apă, într-un jacuzzi, în timp ce martorii strigau la el să se oprească, potrivit Ziare.com.

Un alt caz în care a fost implicat Radu Marinescu a fost disputa fotbalistică dintre Primăria Craiovei și echipa lui Adrian Mititelu.

De asemenea, în anul 2016, el a reprezentat-o pe Olguța Vasilescu când primărița a fost reținută de procurorii Direcției Naționale Anticorupție.

