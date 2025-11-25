Comisia Europeană a transmis un mesaj „clar”, spune Ilie Bolojan: „Trebuie să continuăm pe acest drum”

Premierul Ilie Bolojan a salutat decizia Comisiei Europene de a menține suspendată procedura de deficit excesiv în cazul României, spunând că „este o veste bună și o confirmare a faptului că direcția în care am mers a fost una corectă”.

Prim-ministrul spune că semnalul transmis marți de Comisia Europeană este unul „foarte important” și „confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte și au început să dea rezultate”.

„Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis astăzi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situația din România s-a îmbunătățit, iar Comisia nu va propune acum suspendarea fondurilor europene”, a precizat Ilie Bolojan, marți, în postarea de pe Facebook.

Potrivit premierului, deficitul bugetar „începe să scadă și tendința se menține în următorii ani”, iar „creșterea cheltuielilor este ținută sub control și rămâne aproape de plafonul recomandat”.

„Continuăm investițiile finanțate din fonduri europene”, a adăugat el.

„Trebuie să continuăm pe acest drum”

Ilie Bolojan i-a mulțumit lui Valdis Dombrovskis „pentru dialogul constant și pentru sprijinul arătat României în acest proces dificil”.

„Este o veste bună și o confirmare a faptului că direcția în care am mers a fost una corectă. În ultimele luni am luat decizii dificile, dar necesare. Astăzi vedem primele rezultate: România își recâștigă credibilitatea. În același timp, mesajul Comisiei este clar: trebuie să continuăm pe acest drum”, a adăugat premierul.

El a explicat că „asta înseamnă să ducem mai departe măsurile planificate, să îmbunătățim colectarea veniturilor, să reducem cheltuielile și să punem ordinea în buget pe primul loc”.

„Vom continua să lucrăm cu seriozitate, cu responsabilitate și cu respect față de banii publici”, a conchis Ilie Bolojan.

Comisia Europeană a decis că procedura de deficit excesiv (EDP) aplicată României din aprilie 2020 este menținută în stare de suspendare, potrivit comunicatului transmis marți de Ministerul Finanțelor, care a susținut la rândul său că poziția Bruxelles-ul „validează progresele” țării noastre. Executivul comunitar „nu propune pași suplimentari în cadrul procedurii de condiționalitate macroeconomică și nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă”, a mai declarat ministerul.