Cuba răspunde amenințărilor lui Trump, acuzând SUA că se comportă într-un mod „criminal” care amenință pacea globală

Cuba este „o națiune liberă și independentă”, a declarat președintele Miguel-Diaz Canel, duminică, într-o reacție la amenințările lansate de omologul său american, Donald Trump, care avertizase Havana să facă un acord „înainte de a fi prea târziu”.

Președintele cubanez a spus că „nimeni nu dictează ce să facă” ţara sa, într-o postare pe platforma X, potrivit News.ro.

„Cuba nu agresează, ci este agresată de Statele Unite de 66 de ani, şi nu ameninţă, ci se pregăteşte, gata să-şi apere patria până la ultima picătură de sânge”, a mai declarat Miguel-Diaz Canel.

Ministrul cubanez al afacerilor externe, Bruno Rodriguez, a acuzat Statele Unite că se comportă într-o manieră „criminală”, care amenință pacea globală, potrivit Reuters.

În postarea sa de pe X, șeful diplomației cubaneze a spus că țara sa nu a primit compensații pentru serviciile de securitate furnizate altor țări. Cuba, a continuat el, are dreptul de a importa combustibil din orice țară care dorește să îl exporte.

Tradițional, Cuba și-a importat cea mai mare parte a combustibilului din Venezuela și Mexic.

Trump amenințase Cuba

Președintele american i-a îndemnat pe oficialii cubanezi „să facă o înțelegere” până nu este „prea târziu”.

„Cuba nu va mai primi deloc petrol și bani – zero! Le sugerez cu tărie să încheie o înțelegere, înainte să fie prea târziu”, a scris Trump pe platforma sa de social media, Truth Social.

„Cuba a trăit, timp de mulți ani, din cantități mari de petrol și bani din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat ‘servicii de securitate’ ultimilor doi dictatori venezueleni, dar asta s-a terminat! Majoritatea acelor cubanezi sunt morți în urma atacului SUA de săptămâna trecută, iar Venezuela nu mai are nevoie de protecție împotriva tâlharilor și șantajiștilor care i-au ținut ostatici atâția ani”, a mai afirmat liderul Statelor Unite.