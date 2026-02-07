Cum explică nota 2,70 din BAC înlocuitorul lui Robert Negoiță la Sectorul 3, Adrian Cocoș: „Un episod din adolescență”

Adrian Cocoș, viceprimarul PSD al Sectorului 3, care a preluat atribuțiile edilului Robert Negoiță, aflat sub control judiciar, cât timp nu are voie să-și exercite funcția publică, a reacționat sâmbătă dimineață, sugerând că presa că se concentrează mai mult pe trecutul său decât pe activitatea sa la instituție pentru care lucrează.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Cocoș a calificat reluarea subiectului despre nota obținută la examenul de bacalaureat, la proba de matematică, drept o reîntoarcere la același „episod” și critică faptul că nu se vorbește despre activitatea sa actuală.

„Au reapărut aceleași articole despre mine. Nu despre ce fac azi, nu despre munca mea din ultimul an, ci despre un episod din adolescență. Atât”, a scris Cocoș pe rețeaua de socializare.

Site-ul de investigații Snoop.ro a scris, în februarie 2025, că Adrian Cocoș a luat 2,70 la proba de matematică de la BAC, apoi a ajuns consilier local, administrator la firma IT de sector, dar și acționar și angajat al unui grup de companii care vând „haine de firmă”.

Ce spune Adrian Cocoș despre studiile sale

Viceprimarul susține că și-a terminat studiile la timp, la zi, că a muncit în paralel și și-a construit cariera „pas cu pas”.

Acesta a punctat că „nu este perfect” și că și-a continuat drumul și după eșecul din liceu. „Am căzut, m-am ridicat, m-am scuturat și am mers mai departe.”

El a subliniat că, dacă după un an în funcție acesta este „singurul aspect negativ” ce poate fi scos în evidență, atunci activitatea sa de azi „nu oferă motive reale de critică”.

Cocoș adaugat că aceasta este „singura dată când vorbesc despre acest subiect «senzațional»” și că de acum înainte va lăsa „răspunsul” să fie „munca de zi cu zi”.

Snoop.ro a scris în februarie 2025 că Adrian Cocoș a terminat Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, din București, în 2011, cu specializarea tehnician mecatronist. El a dat examenul de Bacalaureat în același an și l-a picat, conform sursei citate.

Cocoș, la cârma primăriei cât Negoiță e suspendat

Jurnaliștii au relatat că nu e clar în ce sesiune a trecut examenul și cu ce medie, fiindcă notele au fost șterse de pe site-ul edu.ro odată cu intrarea în vigoare a regulamentului GDPR.

Contactat de Snoop.ro la vremea respectivă, viceprimarul PSD a răspuns telegrafic și a cerut întrebările pe WhatsApp, pentru a detalia, însă nu a oferit răspunsuri.

Conducerea Primăriei Sectorului 3 este asigurată în acest moment de viceprimarul PSD Adrian Cocoș. El considerat un apropiat al primarului Robert Negoiță, care are interzis, timp de 60 de zile, să își exercite atribuțiile de primar, fiind pus sub control judiciar de DNA.

Primarul suspendat al Sectorului 3, Robert Negoiță, a fost pus joi sub control judiciar în cazul drumurilor construite peste țevile de gaz. Pe durata măsurii, Negoiță nu are voie nici să se apropie de instituție. Cazul drumurilor construite peste țevile de gaz a fost făcut public anul trecut de Recorder.