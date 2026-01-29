Cum transformați inteligența artificială dintr-o „mașină de răspunsuri” într-un instrument de învățare activă pentru copii. Expert: „Folosiți-o ca accelerator cognitiv, nu ca înlocuitor al gândirii”

În loc să interzică folosirea AI, părinții pot încuraja copiii să verifice informații din cel puțin două surse independente și să identifice limitele unui răspuns generat automat/ FOTO: Shutterstock

Inteligența artificială le oferă copiilor răspunsuri rapide, eseuri coerente și soluții „gata făcute”. Dar, avertizează un expert care a construit sisteme de IA pentru unele dintre cele mai mari companii tech din lume, această comoditate are un cost invizibil: „atrofia intelectuală” – pierderea treptată a gândirii critice și a capacității de a înțelege ce se află în spatele unui răspuns. Cât de real este riscul și unde se trage linia între ajutor și dependență?

Inteligența artificială a intrat deja în viața copiilor și adolescenților: de la teme făcute cu ajutorul chatboților, la explicații rapide pentru lecții sau scrierea unor eseuri. În acest context, discuția nu mai este dacă inteligența artificială trebuie sau nu folosită, ci cum este folosită, astfel încât să sprijine dezvoltarea cognitivă, nu să o înlocuiască.

Unul dintre cele mai recente studii la nivel internațional despre modul în care adolescenții folosesc tehnologia vine de la Pew Research Center. Conform raportului „Teens, Social Media and IA Chatbots 2025”, aproximativ 64% dintre adolescenții din Statele Unite, cu vârste între 13 și 17 ani, au folosit cel puțin o dată un chatbot bazat pe inteligență artificială. Iar circa trei din zece declară că fac acest lucru zilnic. Dintre aceștia, mulți îl accesează de mai multe ori pe zi. 59% dintre adolescenții care folosesc chatboți spun că au utilizat ChatGPT, urmat de alte platforme precum Gemini sau Meta AI. Datele arată că IA nu mai este o noutate pentru tineri, ci parte din rutina lor digitală zilnică – pentru școală, informare rapidă sau conversații.

Când cei care construiesc IA trag un semnal de alarmă

Un avertisment important vine din zona celor care au construit și implementat sisteme de inteligență artificială la cel mai înalt nivel. Într-un articol publicat de Business Insider, Sol Rashidi – expertă internațională în IA și fost executiv în companii precum IBM și Amazon Web Services – explică de ce dependența de IA poate deveni o problemă reală și cum poate fi evitată.

Sol Rashidi are peste 15 ani de experiență în inteligență artificială și analiză de date, a coordonat peste 200 de implementări IA în industrii diferite și a ocupat funcții de conducere precum director de date (Chief Data Officer) și director de analiză și date (Chief Analytics Officer) în companii globale din tehnologie. Tocmai de aceea, mesajul ei nu este unul anti-tehnologie, ci unul de utilizare responsabilă, cu implicații directe pentru educația copiilor.

Folosiți IA ca accelerator cognitiv, nu ca înlocuitor al gândirii

Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de Sol Rashidi este că inteligența artificială ar trebui folosită pentru accelerație, nu pentru substituție. Cu alte cuvinte, IA ar trebui să ne ajute să lucrăm mai eficient la lucruri pe care le înțelegem deja, nu să preia complet procesul de gândire.

Rashidi observă tot mai des un fenomen îngrijorător: oamenii obțin rezultate „corecte” folosind IA, dar nu mai înțeleg de ce acele rezultate sunt corecte. În timp, această practică duce la ceea ce ea numește „atrofie intelectuală” – o scădere a capacității de analiză, de verificare și de gândire critică.

Pentru copii și adolescenți, riscul este și mai mare. Dacă un elev folosește IA pentru a genera direct un răspuns sau un eseu și îl predă fără să îl înțeleagă, procesul de învățare este, practic, ocolit. Informația nu este integrată, nu este pusă în context și nu este evaluată critic. Rashidi propune o întrebare-cheie, utilă inclusiv pentru părinți: „Această unealtă mă face mai capabil sau doar mai rapid?” Aplicată educației, întrebarea se traduce simplu: copilul învață ceva folosind IA sau doar obține un rezultat final?

Un mod sănătos de utilizare este ca IA să fie folosită pentru:

structurarea inițială a unei teme;

generarea de idei sau explicații preliminare;

clarificarea unor concepte dificile.

Etapa esențială rămâne însă intervenția umană: reformularea, verificarea informațiilor, argumentarea și explicarea cu propriile cuvinte. Fără aceste etape, IA nu accelerează învățarea, ci o golește de conținut.

Discernământul digital: de ce „copy-paste” nu este învățare

Un alt punct central din mesajul lui Sol Rashidi este legat de discernământul digital. Trăim într-un ecosistem informațional în care o mare parte din conținut este generat sau amplificat de inteligența artificială. În acest context, capacitatea de a diferenția între informație validă și informație doar plauzibilă devine esențială.

Rashidi avertizează că multe răspunsuri generate de IA „sună bine”, sunt coerente și convingătoare, dar nu sunt neapărat corecte ori verificate. Problema apare atunci când aceste răspunsuri sunt acceptate ca adevăr final, fără confruntare cu surse reale sau fără filtrul gândirii proprii.

Pentru copii și adolescenți, această practică poate afecta dezvoltarea gândirii critice. Dacă răspunsul vine instant, fără efort, dispare nevoia de a pune întrebări, de a căuta surse alternative sau de a construi un raționament propriu.

Rolul părinților este esențial aici. În loc să interzică folosirea AI, pot încuraja:

verificarea informațiilor din cel puțin două surse independente;

explicarea verbală a răspunsului: „Cum ai ajuns la concluzia asta?”;

identificarea limitelor unui răspuns generat automat.

Aceste exerciții simple transformă IA dintr-o „mașină de răspunsuri” într-un instrument de învățare activă.

Ce pot face concret părinții: reguli simple pentru un raport sănătos cu IA

Pe baza experienței sale, Sol Rashidi formulează câteva principii ușor de aplicat în viața de familie. Unul dintre ele este separarea clară între sarcinile cognitive și comunicarea personală. Rashidi spune că nu folosește IA pentru mesaje, emailuri sau discursuri importante, pentru a-și păstra autenticitatea și capacitatea de exprimare.

Pentru copii și adolescenți, această regulă este cu atât mai relevantă. Scrisul, argumentarea și exprimarea emoțiilor sunt competențe în formare. Dacă sunt delegate IA, dezvoltarea lor este încetinită.

Alte reguli utile pentru părinți:

IA poate fi folosit pentru o primă schiță (ciornă), nu pentru versiunea finală a unei teme;

orice răspuns generat de IA trebuie explicat și înțeles de copil;

IA nu înlocuiește citirea materialelor originale sau a manualelor.

Tehnologia nu este problema în sine, subliniază Rashidi, ci modul în care este integrată. Copiii care învață să folosească IA ca sprijin, nu ca înlocuitor al gândirii, vor avea un avantaj real: vor lucra mai eficient, fără să-și piardă capacitatea de a gândi independent. Inteligența artificială va rămâne parte din educație și din piața muncii. Întrebarea nu este dacă o acceptăm, ci dacă îi învățăm pe copii să o folosească astfel încât să devină mai competenți, nu mai dependenți.