Cum vor arăta noile refugii de tramvai din București. Peroanele noi din stații, pe bulevarde unde se reabilitează șine

Probabil cea mai mare problemă de infrastructură pentru transportul public din București o reprezintă zecile de kilometri de șină de tramvai în stare avansată de degradare.

Primăria Capitalei a început mai multe șantiere de reabilitare, cel mai faimos fiind cel de la Linia 5, unde lucrările au durat enorm în primul rând din cauza datoriilor pe care le are PMB către constructor. Dar, potrivit celor mai noi informații, Tramvaiul Corporatiștilor ar urma să reintre pe traseu săptămâna viitoare.

Acum, sunt în lucru mai multe tronsoane de cale ferată urbană, îndeosebi pe bulevardele Pallady, Basarabia și Chișinău, dar și pe Calea Călărașilor, pe Expoziției și în Bucla Titan.

Vezi, pe B365.ro, cum vor arăta peroanele noi din noile stații de tramvai de pe aceste trasee în reabilitare.