Datele a milioane de clienți Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen, furate de hackeri / Erau inclusiv informații despre cât cheltuiau pe produse de lux

Geantă de mână expusă în vitrina magazinului Gucci de pe Fifth Avenue din New York, pe 31 iulie 2013. FOTO: RICHARD B. LEVINE / Avalon / Profimedia

Hackerii au furat datele private aparținând, potențial, milioanelor de clienți ai brandurilor de lux Gucci, Balenciaga și Alexander McQueen într-un atac asupra companiei-mamă franceze Kering, relatează luni BBC News, potrivit Reuters.

Kering a confirmat breșa într-un comunicat fără a numi brandurile afectate, spunând că a identificat în iunie că „o terță parte neautorizată a obținut acces temporar la sistemele noastre și a accesat date limitate ale clienților de la unele dintre casele noastre (de modă)”.

Atacul pare să facă parte dintr-un fenomen mai amplu care afectează în acest an brandurile de lux și retailerii.

Breșe de securitate au avut loc și la Cartier, companie parte a grupului Richemont, și la unele dintre mărcile LVMH (Louis Vuitton – Moët Hennessy).

În iulie, autoritatea de supraveghere a confidențialității din Hong Kong a anunțat că investighează o scurgere de date care afectează aproximativ 419.000 de clienți ai Louis Vuitton, parte a grupului LVMH.

Datele furate ale clienților Kering includ nume, adrese de e-mail, numere de telefon, adrese și sumele totale cheltuite în magazinele mărcilor, conform relatării BBC.

Kering a precizat că nu au fost furate informații financiare, cum ar fi numerele cardurilor de credit sau ale conturilor bancare.

Hackerii, care s-au identificat ca „Shiny Hunters” pentru BBC, susțin că dețin date legate de 7,4 milioane de adrese de e-mail unice.

Kering a mai transmis că brandurile sale au dezvăluit imediat breșa autorităților competente și au notificat clienții în conformitate cu reglementările locale. Compania nu a comentat când a fost întrebată de Reuters din ce țări sunt magazinele afectate de atacul hackerilor.

Un mic eșantion împărtășit BBC de către hackeri ca dovadă conținea mii de detalii despre clienți care par a fi autentice. Odată analizate, fișierele au fost șterse.

Una dintre informațiile din datele furate este „Vânzări totale”, care arată cât de mulți bani a cheltuit o persoană cu fiecare marcă.

Unii clienți au cheltuit peste 10.000 de dolari, iar câțiva au cheltuit între 30.000 și 86.000 de dolari în magazinele din micul eșantion de date analizat de postul britanic de televiziune.

Această informație este deosebit de îngrijorătoare pentru victime, deoarece ar putea duce la țintirea persoanelor cu cheltuieli mari de către hackeri secundari și escroci, dacă gruparea de hackeri decide să divulge informațiile altor infractori cibernetici.

Gruparea „Shiny Hunters” pare să acționeze singură și a precizat pentru BBC, prin intermediul chatulului aplicației de mesagerie Telegram, că a spart brandurile de lux în aprilie, prin sistemele Kering.