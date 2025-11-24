David Cameron a suferit de cancer de prostată. Dezvăluirile fostului premier britanic

Fostul prim-ministru britanic David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit pentru Times că a fost tratat pentru cancer de prostată, potrivit BBC, citat de News.ro.

El a descoperit că suferă de cancer la prostată după ce soţia sa, inspirată de un interviu radio BBC, a insistat ca el să meargă la un control medical. În interviu antreprenorul Nick Jones făcea campanie pentru ca mai mulţi bărbaţi să se testeze după ce el însuşi a fost diagnosticat.

David Cameron a fost diagnosticat după ce a efectuat mai multe teste în acest an. El a făcut un test PSA (care arată nivelul de proteine), urmat de o scanare RMN şi o biopsie.

Ulterior, el a fost tratat cu terapie focală, care vizează zona în care se află tumora, folosind metode precum undele ultrasonice pentru a distruge celulele canceroase.

„Nu îmi place în mod special să discut despre problemele mele personale de sănătate intimă, dar simt că ar trebui să o fac”, a spus Cameron. „Să fim sinceri. Bărbaţii nu sunt foarte buni la a vorbi despre sănătatea lor. Avem tendinţa să amânăm lucrurile.”

Cameron, prim-ministru conservator între 2010 şi 2016 şi ulterior ministru de externe în guvernul lui Rishi Sunak, a declarat pentru Times: „M-aş simţi prost dacă nu aş spune că am avut această experienţă. Am făcut o scanare. M-a ajutat să descopăr ceva care nu era în regulă. Mi-a dat şansa să rezolv problema.”â

Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer la bărbaţi în Marea Britanie, cu aproximativ 55.000 de cazuri noi în fiecare an.

Aproximativ unul din opt bărbaţi va dezvolta cancer de prostată în cursul vieţii, iar cercetările arată că acesta a depăşit cancerul de sân ca fiind cea mai frecventă formă de cancer diagnosticată în Marea Britanie, potrivit Prostate Cancer UK.

În prezent, în această țară nu există un program de screening pentru cancerul de prostată, din cauza preocupărilor legate de acurateţea testelor PSA. Însă Marea Britanie a început un important studiu privind screeningul cancerului de prostată. Scopul acestuia este de a găsi cea mai bună metodă de detectare a bolii.