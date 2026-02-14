Decizia finală luată de Giorgia Meloni privind participarea Italiei la Consiliul pentru Pace, inițiat de Trump

Italia intenţionează să participe la Consiliul pentru Pace al preşedintelui Donald Trump ca ţară observatoare, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, cu prilejul unei vizite în capitala etiopiană Addis Abeba, relatează DPA, preluată de Agerpres.

Lidera italiană a declarat anterior că Italia nu poate deveni membră a acestui organism din motive constituţionale.

Meloni, care este percepută ca având relaţii bune cu Trump, a declarat că Washingtonul a invitat acum Italia să se alăture ca ţară observatoare, ceea ce ea a descris drept „o soluţie bună”.

Având în vedere toată munca necesară pentru a stabiliza situaţia în Orientul Mijlociu, o prezenţă italiană şi europeană este importantă, a subliniat ea.

Trump a lansat oficial Consiliul pentru Pace la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Conceput iniţial pentru a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, ambiţiile acestui organism sunt acum neclare, Trump sugerând că poate fi folosit pentru a soluţiona conflicte şi crize în întreaga lume. Multe ţări europene văd acest organism ca pe o tentativă de a submina ONU şi refuză să participe, Bulgaria şi Ungaria fiind singurele state UE care s-au alăturat iniţiativei care reuneşte 26 de ţări până acum.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a confirmat la rândul său miercuri că Italia nu va adera. „Nu ne putem alătura Consiliului pentru Pace deoarece există o barieră constituțională insurmontabilă de partea Italiei”, a declarat el pentru postul de știri Sky TG24.

„Totuși, dacă va fi nevoie să lucrăm la eforturi de reconstrucție menite să asigure pacea în Orientul Mijlociu, suntem pregătiți să facem acest lucru”, a adăugat el.

Potrivit Constituției Italiei, țara poate adera la organizații internaționale doar în bază de egalitate cu celelalte state membre – o condiție despre care Roma afirmă că nu este îndeplinită de statutul actual al Consiliului, care îi acordă lui Trump puteri executive extinse.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni, unul dintre cei mai apropiați lideri europeni de Trump, a declarat luna trecută că i-a cerut acestuia să modifice termenii Consiliului pentru Pace pentru a permite Italiei să adere.