Deepfake cu Nicușor Dan. Imaginea președintelui, folosită fraudulos pentru a promova „investiții rapide”

Nicușor Dan, președintele României, susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni din București, 4 iunie 2025. Inquam Photos / George Călin

O fraudă care încurajează la „investiții rapide”, în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui Nicușor Dan circulă la ora actuală în mediul online, a avertizat miercuri Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC), potrivit Agerpres.

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan promovând o așa-zisă «oportunitate de investiție» cu promisiunea unor câștiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, a transmis instituția, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Specialiștii DNSC au întocmit o listă cu recomandări în domeniul securității, destinate utilizatorilor de Internet:

vigilență la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide;

verificarea sursei și accesarea doar site-urile oficiale ale instituțiilor;

evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte;

fără oferirea de date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

De asemenea, experții recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar și către DNSC, la numărul unic 1911 sau completarea formularului de pe site-ul pnrisc.dnsc.ro.