Doar 25% dintre ucraineni mai vor ca Zelenski să rămână președinte după război, arată cel mai nou sondaj. Câți consideră că ar trebui urmărit penal

Doar 25% dintre ucraineni consideră că președintele Volodimir Zelenski ar trebui să rămână în funcție după încheierea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) și publicat luni, 13 octombrie.

Acest rezultat contrastează cu nivelul relativ ridicat de încredere de care se bucură în continuare în rândul publicului, conform aceluiași sondaj, scrie The Kyiv Independent.

41% dintre respondenți au spus că Zelenski ar trebui să rămână în politică, iar un sfert dintre persoanele intervievate în cadrul sondajului doresc ca acesta să fie reales.

În același timp, 36% consideră că Zelenski ar trebui să părăsească politica după război, iar alți 14% consideră că ar trebui să fie urmărit penal, mai arată datele cercetării sociologice.

Conform Constituției Ucrainei, următoarele alegeri sunt posibile numai după ridicarea legii marțiale, care a fost declarată la izbucnirea invaziei rusești pe scară largă în 2022. Zelenski a declarat anterior că nu va candida pentru realegere după încheierea războiului.

Conform sondajului, procentul celor care îl susțin pe Zelenski într-o funcție de conducere nu este același cu ratingul popularității sale electorale.

„În timpul alegerilor, oamenii aleg între participanți specifici, astfel încât componența candidaților poate determina decizia pentru cine să voteze”, menționează realizatorii cercetării sociologice.

Sondajul a mai arătat că 60% dintre ucraineni au încredere în Zelenski în prezent, în timp ce 35% nu au.

Aceast rezultat indică o ușoară creștere a încrederii față de începutul lunii septembrie și de luna august, când sprijinul pentru Zelenski a scăzut după ce președintele a susținut o lege care afecta independența principalelor instituții anticorupție.

În rândul ucrainenilor care nu au încredere în Zelenski, sprijinul pentru continuarea președinției lui după război este minim – doar 3%.

Majoritatea respondenților din acest grup – 57% – spun că ar trebui să fie pus sub acuzare penală, în timp ce 60% dintre cei care au o neîncredere parțială consideră că ar trebui să se retragă din politică, potrivit sondajului.

Când Zelenski a ajuns la putere, după alegerile prezidențiale și parlamentare din 2019, 80% dintre ucraineni aveau încredere în el, dar numărul a scăzut la 37% până în februarie 2022. Nivelul de încredere a crescut vertiginos la 90% când a început invazia rusă.

Cel mai recent sondaj, realizat între 19 septembrie și 5 octombrie, a utilizat un eșantion reprezentativ de 1.008 adulți din toate regiunile Ucrainei, cu excepția zonelor aflate sub ocupația rusă.