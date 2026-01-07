Doi țărani beți din Venezuela au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Maduro

Doi țărani au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite în timpul atacului din 3 ianuarie, scrie AFP, citând un ONG din Venezuela.

Cele două persoane au fost arestate luni în conformitate cu legea prin care a fost instaurată starea de urgență după atacul american, lege care prevede pedepse cu închisoarea pentru orice formă de celebrare a operațiunii americane.

„Așteptăm să vedem dacă vor fi aduși în fața tribunalului. Ei sunt agricultori foarte modești”, a declarat avocatul Gonzalo Himiob de la ONG-ul Foro Penal, apărător al deținuților politici.

Cei doi frați, de 65, respectiv 64 de ani, sunt țărani din localitatea Rio Negro, din statul Merida. „Erau beți și au ieșit din casă să sărbătorească”, a precizat avocatul.

„Ei au tras câteva focuri în aer cu armele care se găsesc în mod obișnuit în fermele și proprietățile ururale, glumind cu vecinii care sunt partizani ai puterii și care i-au denunțat autorităților”, a spus Himiob.

Acestea sunt primele arestări făcute de către guvernul lui Delcy Rodriguez, președintele interimar care i-a succedat lui Maduro. Niciun fel de manifestație sau exprimare publică a incursiunii militare a Statelor Unite nu a fost înregistrată în țară.

Frica domnește în Venezuela după ce protestele spontane împotriva realegerii contestate a lui Maduro în 2024 s-au soldat cu arestarea a 2.400 de persoane și 28 de morți, la capătul a săptămâni și luni de persecuție sistematică a opozanților.

Foro Penal estimează la 806 numărul deținuților politici din Venezuela, dintre care 175 sunt militari.