Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, cu ajutorul unei asistente medicale, contestă arestul. Când i se judecă cererea

Curtea de Apel Alba Iulia va decide săptămâna viitoare dacă menţine sau nu decizia privind arestarea preventivă a femeii acuzate că, ajutată de o asistentă medicală, şi-a ucis mama pentru a moșteni averea.

Femeia a depus contestaţie împotriva măsura arestării preventive, cerere care va fi judecată în 8 ianuarie la Curtea de Apel Alba Iulia.

„Dosarul privind măsura arestării preventive a femeii din Sibiu cercetată sub acuzaţia că şi-ar fi ucis mama a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia, care va soluţiona contestaţia inculpatei în 08.01.2026”, a transmis, joi, purtătorul de cuvânt al instanţei, Cosmin Muntean, citat de Agerpres.

În ceea ce o priveşte pe asistenta medicală, aceasta nu a depus contestaţie.

Filmul crimei din Sibiu

Crima a avut loc în noaptea dintre 7 și 8 iunie 2024 și a fost plănuită cu mult timp înainte. Femeia a fost ajutată de o asistentă de la Camera de Gardă a Spitalului Orăşenesc din Cisnădie.

Procurorii sibieni spun că fiica dorea averea de peste un milion de euro, alcătuită din mai multe imobile din judeţul Sibiu.

„Referitor la moștenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment știm că este vorba de cel puțin trei imobile în județul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, a declarat procurorul-şef al Secţiei Judiciare din Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion, pentru Agerpres.

Potrivit acestuia, fiica de 38 de ani i-a pus mamei, în vârstă de 59 de ani, în ceai „sedative din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea”. După ce femeia a adormit, fiica a chemat-o pe asistenta medicală care i-a injectat victimei un sedativ în picior care i-a provocat decesul.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanțele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima în vârstă de 59 de ani a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aștepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanță cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul”, a precizat procurorul Dan Simion.

Asistenta a recunoscut „în totalitate”, fapta, spun procurorii sibieni, în timp ce fiica, doar parțial.

După moarte, fiica femeii a fost unicul moştenitor. Fiica a vândut casele moştenite şi a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu în această lună, pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori.

„Cazul decesului femeii a fost deschis în urma unor informații primite de anchetatori”, a explicat procurorul Dan Simion.