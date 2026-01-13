Finalul anului 2025 a adus un val de insolvențe. Peste 1.000 de firme au intrat în incapacitate de plată în luna decembrie

Finalul anului 2025 a marcat o perioadă de instabilitate economică severă pentru mediul de business românesc, conform celor mai recente date publicate de platforma de analiză financiară RisCo.ro, citate de Agerpres. Presiunile financiare s-au intensificat constant în ultimul trimestru, culminând cu depășirea pragului critic de 1.000 de dosare de insolvență deschise doar în luna decembrie.

București înregistrează cele mai multe dosare de insolvență, cu peste 250 de dosare în decembrie 2025. De la 172 de dosare de insolvență înregistrate în decembrie 2024, Capitala înregistrează o creștere de 48% a dosarelor de insolvență. Astfel, în decembrie 2025 doar în București au fost deschise 255 de dosare de insolvență, arată analiza RisCo.

Datele din perioada decembrie 2024 – decembrie 2025 arată creșteri în ceea ce privește numărul dosarelor de insolvență și în județele Ialomița (260%), Constanța (219%), Brașov (146%), Bihor (132%) și Iași (100%).

De exemplu, în Constanța, numărul dosarelor a sărit de la 16 în decembrie 2024 la 51 în decembrie 2025, în timp ce în Bihor cifra s-a dublat, ajungând la 72 de dosare de la 31, în decurs de doar un an.

Restaurantele și construcțiile, cele mai vulnerabile sectoare

Analiza pe domenii de activitate scoate în evidență vulnerabilitatea sectorului HORECA și a construcțiilor în fața noului context economic. Topul domeniilor afectate de insolvență în decembrie 2025 arată astfel:

Restaurante – creștere de 150%;

Instalații electrice și sanitare: creștere de 150%;

Transporturi rutiere de mărfuri: creștere de 133%;

Comerț cu amănuntul (magazine nespecializate): creștere de 110%;

Construcții rezidențiale și nerezidențiale: creștere de 91%.

La polul opus, o evoluție pozitivă a fost raportată în județe precum Botoșani, Mureș, Buzău și Harghita, unde numărul dosarelor de insolvență a scăzut comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Reprezentanții RisCo avertizează că anul 2025 a fost un an al adaptării forțate, în care firmele au fost obligate să își regândească strategiile pentru a supraviețui.