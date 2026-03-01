Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad, ucis într-un atac aerian asupra Teheranului

Fostul președinte iranian Mahmoud Ahmadinejad a fost ucis în timpul unei lovituri aeriene asupra Teheranului, a relatat duminică agenția de presă Ilna, citată de DPA și Agerpres.

În vârstă de 69 de ani, Ahmadinejad a fost ucis în locuința sa din estul Teheranului, împreună cu garda lui de corp.

În timpul său mandatului său de opt ani în funcția de președinte (2005 – 2013), Mahmoud Ahmadinejad a fost inițial favoritul clericilor șiiți, dar și al conservatorilor și politicienilor mai radicali din parlament.

Totuși, spre finalul mandatului, politicile lui au fost tot mai mult puse sub semnul întrebării, iar strategia sa privind programul nuclear a condus la numeroase sancțiuni internaționale contra Teheranului și, ulterior, la criză economică.

El a devenit ținta criticilor internaționale în special din cauza comentariilor sale antisemite. În timpul președinției sale, Iranul a fost izolat internațional din cauza amenințărilor militare împotriva Israelului și din cauza negării Holocaustului.

Susținătorii săi i-au contestat tot mai mult politicile și chiar cei mai radicali l-au considerat un personaj controversat către finalul mandatului său.