Fostul președinte sud-coreean a fost condamnat la 5 ani de închisoare, dar acesta e doar începutul. Yoon riscă inclusiv pedeapsa cu moartea

Un tribunal sud-coreean l-a condamnat pe fostul președinte Yoon Suk Yeol la cinci ani de închisoare pentru obstrucționarea încercărilor autorităților de a-l aresta în urma eșecului său de a impune legea marțială în decembrie 2024, transmite Reuters.

Tribunalul Central din Seul l-a găsit pe Yoon vinovat de mobilizarea serviciului de securitate prezidențial pentru a împiedica autoritățile să execute un mandat de arestare emis legal de un tribunal pentru a-l investiga în legătură cu declararea legii marțiale.

În cadrul procesului, transmis la TV, el a fost găsit vinovat și de acuzații care includeau falsificarea de documente oficiale și nerespectarea procedurii legale necesare pentru legea marțială.

E doar prima sentință, Yoon riscă inclusiv pedeapsa capitală

Hotărârea este prima legată de acuzațiile penale cu care se confruntă Yoon pentru declarația sa eșuată de instituire a legii marțiale.

„Inculpatul a abuzat de influența sa enormă în calitate de președinte pentru a împiedica executarea mandatelor legitime prin intermediul funcționarilor Serviciului de Securitate, care au privatizat efectiv funcționarii … loiali Republicii Coreea pentru siguranța personală și câștigul personal”, a declarat judecătorul principal al completului format din trei judecători.

Vorbind în fața instanței imediat după pronunțarea hotărârii, unul dintre avocații lui Yoon, Yoo Jung-hwa, a declarat că fostul președinte va face apel împotriva hotărârii. „Ne exprimăm regretul că decizia a fost luată într-o manieră politizată”, a spus ea.

El ar putea fi condamnat la moarte într-un proces separat, sub acuzația de a fi orchestrat o insurecție prin declararea legii marțiale fără justificare.

Arestat din a doua încercare, după mobilizarea a 3.000 de polițiști

Yoon a susținut că era în puterea sa, în calitate de președinte, să declare legea marțială și că acțiunea avea scopul de a trage un semnal de alarmă cu privire la obstrucționarea guvernului de către partidele de opoziție.

Yoon, care a negat și acuzațiile din procesul de vineri, ar fi putut primi până la 10 ani de închisoare pentru acuzațiile de obstrucționare legate de momentul în care s-a baricadat în complexul său rezidențial în ianuarie anul trecut și a ordonat serviciului de securitate să blocheze accesul procurorilor.

El a fost în cele din urmă arestat în urma unei a doua încercări la care au participat peste 3.000 de polițiști. Arestarea lui Yoon a fost prima de acest fel pentru un președinte în exercițiu în Coreea de Sud.

Parlamentul, alături de unii membri ai partidului conservator al lui Yoon, a votat în câteva ore pentru a anula decretul său surprinzător de instituire a legii marțiale și l-a pus ulterior sub acuzare, suspendându-i puterile.

El a fost demis din funcție în aprilie anul trecut de Curtea Constituțională, care a decis că a încălcat îndatoririle funcției sale.

Deși încercarea lui Yoon de a impune legea marțială a durat doar aproximativ șase ore, ea a provocat un val de șoc în Coreea de Sud, care este a patra economie din Asia, un aliat cheie al SUA în materie de securitate și considerată de mult timp una dintre cele mai rezistente democrații din lume.