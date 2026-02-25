FOTO Povestea lui Mimmo: Cum a ajuns un delfin solitar să dea lecții de adaptare oamenilor din Veneția

Cercetătorii italieni avertizează că activitatea umană și traficul naval din laguna Veneției trebuie monitorizate strict pentru siguranța lui Mimmo, un delfin solitar care s-a stabilit în zonă, potrivit The Guardian.

Mimmo, un delfin din specia cu bot gros, a apărut prima dată în laguna Veneției în iunie anul trecut și a devenit rapid o atracție pentru turiști și localnici prin săriturile sale acrobatice.

O echipă de cercetători de la Universitatea din Padova atrage însă atenția că, deși mamiferul s-a adaptat bine la apele orașului, oamenii sunt cei care au nevoie de supraveghere.

Activiștii pentru protecția animalelor și a mediului au început o campanie de „salvare a lui Mimmo”, temându-se că ar putea fi ucis de elicele bărcilor care traversează laguna aglomerată.

Monitorizarea delfinului Mimmo a fost detaliată recent într-un studiu publicat în revista Frontiers in Ethology. Autorul principal al lucrării, Guido Pietroluongo, a declarat că observațiile echipei au documentat „adaptarea remarcabilă a animalului la un context neobișnuit”. În același timp, expertul a subliniat „necesitatea de a gestiona comportamentul uman pentru a asigura bunăstarea acestuia”.

Delfinii cu bot gros sunt comuni în apele italiene și trăiesc de obicei în grupuri. Totuși, în ultimii ani, mai multe exemplare solitare din Marea Adriatică și-au părăsit grupul pentru a se stabili în zone de coastă sau urbane.

Credit line: ANDREA PATTARO / AFP / Profimedia Credit line: SirioPx / SplashNews.com / Splash / Profimedia Credit line: Matteo Chinellato / ipa-agency.net / ipa-agency.net / IPA / Profimedia Credit line: SirioPx / SplashNews.com / Splash / Profimedia Credit line: ANDREA PATTARO / AFP / Profimedia Credit line: SirioPx / SplashNews.com / Splash / Profimedia Credit line: SirioPx / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Mimmo a fost văzut prima dată de Manuel Tiffi, un șofer de taxi acvatic, în vara anului trecut. Acesta a povestit că delfinul înota adesea „chiar în fața provei” și nu părea să aibă niciun fel de teamă de oameni.

De atunci, oamenii de știință au urmărit delfinul în fiecare săptămână de pe bărci, cu sprijinul autorităților și al cetățenilor din Veneția, și au remarcat deplasarea acestuia de la capătul sudic al lagunei venețiene către capătul nordic, unde se află și în prezent.

„Observarea delfinilor cu bot gros în zonele urbane nu este deosebit de surprinzătoare, deoarece aceștia sunt mamifere marine extrem de adaptabile și oportuniste”, a spus Pietroluongo, adăugând că „Mimmo pare sănătos și este observat în mod regulat hrănindu-se cu chefal”.

Deși comportamentul lui Mimmo este considerat tipic pentru specia sa, cercetătorii avertizează că cel mai mare risc provine din atitudinea inadecvată a oamenilor și din conducerea iresponsabilă a ambarcațiunilor.

„Ceea ce este cu adevărat neobișnuit nu este prezența delfinului, ci dificultatea persistentă pe care oamenii o au în a respecta astfel de animale în ziua de azi”, a spus Giovanni Bearzi, care studiază delfinii din Marea Adriatică de patru decenii.

Expertul a subliniat că, deși delfinii au însoțit activitățile maritime de milenii, „noi încă ne străduim să coexistăm cu ei în mod adecvat”.