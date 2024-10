LIVE Război în Ucraina, ziua 978: NATO confirmă prezența trupelor nord-coreene în Kursk / Anunțul Pentagonului: „Fără restricții pentru Ucraina” / Rușii au avansat în ultima lună aproape cât în tot anul 2023

Drone ucrainene au atacat fabrici de etanol din regiunea Voronej din sudul Rusiei, au anunțat canale rusești de Telegram, iar guvernatorul regional a spus că două persoane au fost rănite, a fost un provocat un incendiu și două firme industriale au suferit pagube. Guvernatorul Alexander Gusev a afirmat că aproximativ 10 drone ucrainene au fost distruse sau interceptate deasupra regiunii sale duminică noapte, însă Ministerul rus al Apărării a transmis că o singură dronă ucraineană a fost distrusă deasupra regiunii Voronej, dintr-un total de 21 doborâte peste teritoriul său în cursul nopții.

Evenimentele de luni, ziua 978 a războiului din Ucraina, LIVE:

21:46

Record înregistrat de Rusia pe frontul din Ucraina: Militarii ruși au avansat într-o lună aproape cât în întregul an 2023 / Ritmul ofensivei, din ce în ce mai rapid

Armata rusă a înaintat cu 478 kmp în teritoriul ucrainean de la începutul lunii octombrie, acesta fiind câștigul teritorial pe o lună cel mai important din martie 2022, la începutul războiului, după o analiză a AFP, realizată pe baza datelor furnizate de Institute for the Study of War (ISW).

20:01

Ieșire din senin a lui Lukașenko la adresa Rusiei: „Asta ar însemna război”

Orice încercare a Rusiei de a anexa Belarusul ar declanșa un război, a avertizat preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, într-un interviu acordat ziarului rusesc Izvestia. În interviu, Lukașenko a spus că Rusia și Belarus au „o patrie comună, de la Brest la Vladivostok”, însă Belarus trebuie să rămână un stat suveran.

19:45

Fără restricții pentru Ucraina privind folosirea armelor americane dacă trupele nord-coreene intră în luptă / Câți soldați a trimis Kim Jong Un în Rusia. Anunțul Pentagonului

Ucraina nu va avea noi restricţii cu privire la utilizarea armelor americane împotriva forţelor nord-coreene în cazul în care acestea ar intra în luptă împotriva forţelor ucrainene, a declarat luni Pentagonul, care a estimat că aproximativ 10.000 de soldaţi nord-coreeni au fost desfăşuraţi în estul Rusiei pentru antrenamente.

19:24

Ministrul croat al apărării a semnat luni o declaraţie de intenţie cu omologul său german pentru a fi transferate Ucrainei din stocurile armatei croate cel puţin 60 de vehicule de luptă, respectiv tancuri şi blindate.

Declaraţia de intenţie semnată la Berlin prevede livrarea către Kiev a unui prim lot de 30 de tancuri de concepţie sovietică şi a 30 de vehicule blindate, împreună cu piese de schimb şi muniţie, echipamente aflate în prezent în dotarea armatei croate. Germania va oferi în schimb Croaţiei o compensaţie financiară cu care armata croată va achiziţiona în viitor tancuri germane Leopard 2A8, versiunea cea mai modernă a tancului Leopard.

18:03

Germania: În circumscripția electorală a cancelarului Olaf Scholz, social-democrații și alianța unei foste comuniste vor să bată palma pentru a-i sabota politica vizavi de Ucraina și Rusia

Social-democrații din „patria electorală” a lui Olaf Scholz se opun acum deschis cursului cancelarului pentru Ucraina și Rusia. În landul Brandenburg, premierul Dietmar Woidke (SPD) cedează în fața cerințelor de politică externă ale Alianței BSW, fondată de fosta comunistă Sahra Wagenknecht.

Volodimir Zelenski, în Islanda la un summit al ţărilor nordice

17:30

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns luni în Islanda, unde va participa la un summit al ţărilor nordice pe tema cooperării civile şi militare cu Ucraina.

„Este prima mea vizită de lucru în Islanda, unde voi participa la al patrulea summit Ucraina — ţările nordice şi voi avea dialoguri bilaterale cu participanţii”, a scris Zelenski pe contul său de X.

El urmează să discute cu premierii Islandei, Danemarcei, Suediei, Norvegiei şi Finlandei – state membre ale NATO şi ale Consiliului Nordic – despre „planul pentru victorie” pe care îl promovează şi care ar trebui, după părerea sa, să garanteze Ucrainei o „pace justă” cu Rusia.

Printre subiectele abordate vor fi şi finanţarea producţiei ucrainene de armament, capacităţile cu rază lungă de acţiune, ajutorul pentru iarnă, securitatea maritimă şi asigurarea instruirii şi echipării forţelor ucrainene, a mai menționat Zelenski.

La precedentul summit nordic, care a avut loc în mai în Suedia, şeful statului ucrainean a acuzat Rusia că pregăteşte provocări în statele riverane Mării Baltice.

Tot atunci, cele cinci ţări menţionate au promis Ucrainei ajutoare în valoare de peste 17 miliarde de euro. (AFP)

16:41

Coreea de Nord a primit de la ruși o sumă enormă pentru ea, cât un sfert din PIB-ul țării

Livrările de arme ale Coreei de Nord către Rusia pentru a fi utilizate în războiul acesteia împotriva Ucrainei se ridică la 5,5 miliarde de dolari, se arată într-un studiu publicat luni de Fundaţia Friedrich-Naumann.

15:02

Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a afirmat luni că desfășurarea efectivă a trupelor nord-coreene pe linia frontului din Ucraina ar putea avea loc mai devreme decât se aștepta, scrie agenția de știri Yonhap.

Yoon a făcut declarația în cadrul unui apel telefonic efectuat la cererea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a face schimb de informații privind forțele nord-coreene din Rusia, a transmis Yonhap citând biroul președintelui sud-coreean.

14:43

Președinta Elveției este pentru ridicarea interdicției privind re-exportul de armament către Ucraina: „Trebuie să facem un pas înainte”

Președinta Elveției a spus luni că este în favoarea renunțării la interdicția care împiedică în prezent reexportul armelor fabricate în Elveția din altă țară către Ucraina, afirmând că embargoul afectează industria și securitatea țării sale.

NATO poate confirma că forțe nord-coreene sunt în Rusia

13:39

Kievul a anunțat luni că a arestat un ucrainean care lucra ca voluntar pentru Programul Alimentar Mondial al Națiunilor Unite (PAM), acuzat de „spionaj” pentru forțele ruse în estul țării.

„Sub pretextul voluntariatului, trădătorul spiona pozițiile forțelor de apărare din sectorul Pokrovsk”, au afirmat serviciile de securitate ucrainene (SBU) într-un comunicat.

„În timpul perchezițiilor, SBU a confiscat telefonul mobil al arestat pe care era o conversație anonimă de mesagerie, pe care o folosea pentru a comunica cu un ofițer al (seviciului secret rus) FSB”, potrivit sursei citate.

SBU a afirmat că misiunea voluntarului în vârstă de 34 de ani era de a identifica pozițiile forțelor ucrainene și ale artileriei în orașul Pokrovsk și în jurul acestuia, pe care Rusia le putea apoi viza cu cu drone sau bombe ghidate. (AFP)

13:27

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că poate confirma că trupe nord-coreene au fost trimise în Rusia și că unități militare nord-coreene au fost desfășurate în regiunea Kursk.

„Aprofundarea cooperării militare dintre Rusia și Coreea de Nord reprezintă o amenințare atât pentru securitatea indo-pacifică, cât și pentru cea euro-atlantică”, a declarat Rutte presei după ce oficiali și diplomați NATO au primit o informare din partea unei delegații sud-coreene. (Reuters)

13:06

Zone din două regiuni ucrainene au rămas fără curent electric după ce loviturile aeriene rusești au avariat elemente de infrastructură, au anunțat luni oficialii din domeniul energiei.

Operatorul rețelei naționale Ukrenergo a spus că a fost nevoit să pună în aplicare întreruperi de urgență în părți din regiunile Sumî (nord-est) și Poltava (centru), în urma atacurilor forțelor ruse din timpul nopții. (Reuters)

Rusia spune că a cucerit un nou sat din estul Ucrainei

12:48

Viktor Orban recurge iar la o armă electorală de uz intern după ce Fidesz a coborât în sondaje sub partidul de opoziție Tisza.

Guvernul ungar a lansat luni o nouă consultare națională împotriva „războiului comercial” pe care Bruxelles-ul îl poartă împotriva Chinei și Rusiei, inițiativa lui Viktor Orban venind în contextul în care sondajele recente sugerează că Fidesz a ajuns în spatele partidului de opoziție Tisza.

12:13

Rusia a revendicat luni capturarea unui nou sat în estul Ucrainei, aflat la sud-est de orașul Pokrovsk, un centru logistic cheie pentru armata ucraineană, de care se apropie forțele ruse.

„Unități ale grupării de trupe „Centru” (…) au eliberat localitatea Tsukuryne” din regiunea Donețk, a afirmat Ministerul rus al Apărării în raportul său zilnic, potrivit AFP.

11:37

Rusia a lansat de duminică seară și până luni dimineață 100 de drone Shahed și de alte tipuri, au anunțat forțele aeriene ucrainene.

Potrivit unui mesaj postat de acestea pe Telegram, până luni, ora 10:30, a fost confirmată doborârea a 66 de drone rusești în 13 regiuni ucrainene, 24 au dispărut de pe radar și 4 au zburat spre Belarus sau înapoi în Rusia.

„Din păcate, au existat mai multe drone care au lovit infrastructura civilă din Ucraina”, a mai transmis sursa citată.

Rusia a extras din Ucraina un american care lucra pentru ea

10:51

Presa de stat rusă a scris luni că forțele Moscovei au reușit să extragă din estul Ucrainei un cetățean american care le-a ajutat în secret să găsească ținte din Ucraina timp de cel puțin doi ani, transmite Reuters.

Mass-media de stat a publicat o fotografie a presupusului american în haine civile, cu un grup de forțe speciale rusești în uniforme de luptă. Fața sa a fost blurată în fotografie.

Forțele Moscovei din regiunea Donețk din estul Ucrainei l-au prezentat pe american drept „Kenneth M.” și au afirmat că trupele speciale și unitățile armatei ruse l-au scos pe acesta din estul Ucrainei după ce a furnizat Rusiei „informații valoroase” timp de doi ani.

Presa rusă a afirmat că acesta a dat informații care au permis armatei ruse să „execute lovituri de precizie împotriva inamicului”.

Economia rusă este supusă unor presiuni tot mai mari

10:43

SUA și UE solicită o anchetă privind neregulile de la alegerile din Georgia: „Încurajăm liderii politici să respecte statul de drept”.

Rezultatele reprezintă o lovitură pentru georgienii pro-occidentali care au considerat alegerile de sâmbătă drept o decizie între un partid de guvernământ care a aprofundat legăturile cu Rusia și o opoziție care vizează integrarea rapidă cu Europa.

09:39

SUA şi Coreea de Sud preconizează pentru săptămâna aceasta o întâlnire la nivelul miniştrilor de externe şi ai apărării la Washington, pe fondul creşterii tensiunilor generate de informaţiile privind desfăşurarea de trupe nord-coreene în Rusia, care de aproape trei ani duce un război în Ucraina, potrivit dpa.

La aceste discuţii, anunţate pentru joi, vor participa de partea americană secretarul de stat Antony Blinken şi secretarul apărării, Lloyd Austin, iar de partea sud-coreeană, şeful diplomaţiei, Cho Tae Yul, şi ministrul apărării, Kim Yong Hyun, conform unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA. (Agerpres)

09:22

Economia Rusiei merge spre un „punct de ardere”, iar Vladimir Putin va fi nevoit să ia decizii majore, arată o analiză ISW.

Economia și efortul de război al Rusiei sunt supuse unor presiuni din ce în ce mai mari, ceea ce va pune din ce în ce mai mult la încercare capacitatea președintelui Vladimir Putin de a continua pe termen lung acest război, scrie Institutul pentru Studiul Războiului.

Rușii ar fi avut pierderi foarte mari ieri

09:08

Armata ucraineană afirmă că forțele ruse au avut pierderi foarte mari ieri: 1680 soldați, 7 tancuri, 40 alte blindate de luptă, 51 tunuri, 100 diferite vehicule și 14 echipamente speciale.

08:20

O reuniune a Consiliului de Securitate al ONU privind situația din Ucraina va avea loc miercuri, a anunțat misiunea permanentă a Elveției, care prezidează Consiliul de Securitate în luna octombrie, potrivit TASS.

„O reuniune privind menținerea păcii și securității în Ucraina va avea loc pe 30 octombrie. Aceasta a fost solicitată de Ucraina cu sprijinul Statelor Unite, Franței, Marii Britanii, Japoniei, Republicii Coreea, Sloveniei și Maltei”, a subliniat misiunea diplomatică.

Pentru 31 octombrie, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, misiunea rusă a solicitat „o reuniune privind livrările de arme occidentale către Ucraina și consecințele acestora pentru perspectivele unei soluții pașnice la criza ucraineană”.

Atac cu drone la fabrici de alcool rusești din Voronej

07:54

Explozii au fost auzite în apropierea unei fabrici de băuturi spirtoase din satul Krasnoye din districtul Novokhopersky, a transmis canalul de știri Baza de pe Telegram, care este apropiat de serviciile de securitate din Rusia, precum și alte conturi de pe aplicația de mesagerie.

Canalul de știri de ultimă oră SHOT a anunțat că un incendiu a izbucnit și la o distilerie din satul Anna din Anninsky. Clipuri de pe rețelele de socializare au arătat un foc de proporții la o clădire, notează Reuters.

It's now clear two items have been hit in #Voronezh region.



The #Novokhopersk facility may have been hit again.



03:51

Soldații nord-coreeni sunt trimiși acum în prima linie din Kursk pentru contraofensiva rusă, susține spionajul militar ucrainean.

Rusia transportă în prezent soldați nord-coreeni către linia frontului cu ajutorul unor camioane cu numere de înmatriculare civile, a anunțat duminică agenția ucraineană de informații militare.

