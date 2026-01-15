Ger în București, cu temperaturi și de minus 12 grade, în următoarele zile. Anunțul ANM

Vremea va deveni deosebit de rece pe parcursul următoarelor zile la Bucureşti, cu valori termice ce vor ajunge până la -12 grade Celsius, a anunțat Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Meteorologii anunță că, începând de joi seara şi până vineri, la ora 8:00, în Capitală, cerul va avea înnorări, iar spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea de ninsoare slabă. Vântul va sufla slab până la moderat şi temperatura minimă va fi cuprinsă între -4 şi -3 grade.

În intervalul 16 ianuarie, ora 8:00 – 17 ianuarie, ora 8:00, vremea se va răci, iar noaptea va fi ger. Pe parcursul zilei, cerul va fi noros şi va ninge slab, apoi treptat se va degaja. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă va oscila între -3 şi -2 grade, în timp ce minima va ajunge la -12 grade.

De asemenea, ANM anunță că în perioada 17 ianuarie, ora 8:00 – 18 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Maxima termică va fi de până la -3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

De duminică dimineaţa până luni, la ora 8:00, în Bucureşti, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va avea înnorări temporare, vântul va sufla slab şi moderat, în timp ce temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -6 grade. Minima va fi cuprinsă între de -10 şi -8 grade, posibil mai scăzută în zona pre-orăşenească.

În intervalul 19 ianuarie, ora 8:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, vremea se va menţine deosebit de rece, geroasă dimineaţa şi noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Valoarea maximă se va situa în jurul a -3 grade, în timp ce minima va ajunge la -10 grade.

ANM precizează că, de joi, 15 ianuarie, ora 20:00, până marţi, 20 ianuarie, ora 10:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică de vreme deosebit de rece şi ger, îndeosebi în timpul nopţilor şi al dimineţilor.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunțat joi și cum va fi vremea în țară până pe 20 ianuarie.



