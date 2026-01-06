„Vă rugăm reveniți!” Ghiseul.ro nu funcționează pentru a doua zi la rând. Mesajul afișat pe platforma pentru plata taxelor

Site-ul de plată a taxelor și impozitelor Ghișeul.ro nu funcționează nici astăzi, după ce și luni au fost probleme pentru mai mulți utilizatori. Astăzi, cei care accesează site-ul văd doar un mesaj în care sunt anunțați că „se efectuează lucrări de mentenanță”. Cu o zi în urmă, președintele Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), care gestionează platforma, afirma pentru HotNews că nu sunt defecțiuni, ci se fac în permanentă actualizări.

„Momentan, se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor. Ne cerem scuze pentru inconvenienţe şi vă multumim pentru înţelegere. Vă rugăm reveniți!”. Este mesajul pe care îl văd cei care intră pe platforma Ghiseul.ro.

Probleme au fost și luni, inclusiv pe aplicația dedicată dispozitivelor mobile. Președintele ADR a explicat pentru HotNews că problemele apar din cauza bazelor de date cu tarifele de plată, neactualizate de primării.

„Sistemul funcționează, dar este în permanentă actualizare în funcție de bazele de date de la unitățile administrativ-teritoriale, care își actualizează noile valori. Nu este platforma defectă, ci este într-o continuă actualizare”, a afirmat Dragoș Vlad.

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României a estimat și că situația va mai dura și zilele următoare.

Ce taxe noi au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, care prevede majorarea taxelor, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Astfel, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri.

Impozitul pentru mașini va crește și el și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, care erau exceptate până acum.

În plus, dacă până acum, mașinile erau impozitate în funcție de capacitatea cilindrică, de la început de 2026 va conta și norma de poluare, fiind invocat principiul „poluatorul plătește”. Sunt prevăzute șase grupe de cilindre, iar calculul impozitului se face prin înmulțirea unei sume fixe aferente grupei cu o unitate standard luată ca fiind 200 cmc. Această sumă fixă variază și în funcție de norma de poluare.

Consiliile locale pot stabili niveluri diferite față de baza națională, așa că valorile impozitului pot să difere de la județ la județ.