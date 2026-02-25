Gorenje îl numește pe Luka Modrić ambasador de brand: povestea lucrurilor mărețe începe acasă

Gorenje, producătorul european de electrocasnice, anunță semnarea unui parteneriat cu legenda fotbalului Luka Modrić, care devine noul ambasador de brand al companiei. Acest parteneriat aduce împreună un brand sinonim cu excelența în viața de acasă și un jucător care întruchipează măiestria, determinarea și performanța la cel mai înalt nivel. Colaborarea va fi activată la nivel european printr-o amplă campanie de brand.

Adevărata performanță începe acasă

Câștigător al Balonului de Aur și unul dintre cei mai titrați fotbaliști ai generației sale, Luka Modrić simbolizează standardele înalte ale performanței, în deplină armonie cu promisiunea Gorenje de a oferi produse premium, create pentru excelență în fiecare detaliu. Totuși, acest parteneriat depășește granițele terenului de joc. El este construit pe înțelegerea profundă că excelența sportivă, realizările individuale și performanța reală încep acasă.

„Luka Modrić este un simbol al fotbalului, care își consideră familia cea mai importantă victorie. La Gorenje, împărtășim aceleași valori. Parteneriatul nostru este și despre susținerea vieții de acasă, fără de care performanța nu ar fi posibilă. Suntem mândri să oferim ceea ce ne place să numim «sprijinul discret din culise», care îi permite unei legende precum Luka și familiilor din întreaga Europă să se concentreze pe momentele care contează cu adevărat.” (Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager România, Bulgaria, Grecia și Cipru)

Ancorat în valori autentice

Pentru Luka, decizia de a colabora cu Gorenje a fost determinată de o dedicare comună față de familie și de o abordare echilibrată a vieții de zi cu zi.

„Sunt mândru să mă alătur familiei Gorenje”, a declarat Luka Modrić. „Am crezut întotdeauna că performanța mea de pe teren reflectă liniștea și stabilitatea pe care le găsesc acasă. Gorenje se aliniază valorilor mele și ale familiei mele prin crearea unui mediu în care viața este simplificată, care îmi permite să îmi dedic energia carierei și celor dragi. Căci adevărata performanță este o călătorie care începe acasă.”

O moștenire a excelenței în fotbal

Parteneriatul Gorenje cu Luka Modrić consolidează legătura puternică pe care Hisense o are cu fotbalul. În calitate de lider în domeniul electrocasnicelor, Hisense Group are o istorie îndelungată de parteneriate cu cele mai importante competiții de fotbal din lume, inclusiv UEFA EURO 2016, 2020 și 2024, precum și Cupa Mondială FIFA 2018, 2022 și 2026.

În calitate de sponsor oficial FIFA World Cup 2026™, Hisense și Gorenje continuă să susțină spiritul jocului, conectându-se cu fanii prin inovație și printr-o pasiune comună pentru excelență.

Brandul Gorenje

De peste 75 de ani, Gorenje dezvoltă și produce electrocasnice care simplifică viața de zi cu zi. Printr-o combinație distinctivă între design modern, tehnologie avansată și calitate de lungă durată, brandul inspiră utilizatorii prin estetică și ușurință în utilizare pe care se pot baza zilnic. Sustenabilitatea este integrată în esența brandului, prin soluții eficiente energetic și design responsabil, care minimizează impactul asupra mediului și contribuie la un viitor mai bun.

Articol susținut de Gorenje