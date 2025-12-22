Nu, nu e Moșul-șef. E Moșul de schimb, venit cu o oră înainte, direct de la secția „Moși-ajutători, costume disponibile”. Copiii n-au nicio problemă: pentru ei, orice Moș cu barbă și inimă bună e oficial. FOTO: Shutterstock

La final de decembrie, cei mici devin detectivi: compară Moșii, numără detaliile, urmăresc povești și, inevitabil, dacă au acces la internet și sunt în perioada în care ba cred, ba nu cred în Moșul, întreabă pe google sau Chat GPT dacă el chiar există. Părinții trebuie să știe următoarele: nici Google, nici ChatGPT, TikTok, YouTube și cu atât mai puțin chat-urile din jocurile online nu mai cred în magie. Așadar, pregătiți-vă fie să spuneți adevărul, fie să dregeți busuiocul. Asta dacă nu interziceți accesul la internet până prin ianuarie.

Pentru copiii de azi, întrebarea „Moș Crăciun există?” nu mai este destinată exclusiv părinților. Poate deveni ușor un mini-proiect de cercetare online. Pot întreba pe Google, ChatGPT, pot urmări video-uri cu „dovezi”, pot citi comentarii sau discuta cu copii din alte țări. Răspunsurile online nu sunt standardizate. Ele diferă în funcție de context, iar părinții nu pot controla algoritmii, ci doar propriile răspunsuri oferite copiilor după marea dezvăluire.

Google nu mai afișează de mult doar linkuri spre articole care răspund la o astfel de întrebare, ci și rezumate generate de AI, plasate chiar în partea de sus a paginii. Acestea nu sunt răspunsuri „pentru copii” sau „pentru părinți”, ci explicații pentru public larg, date pe un ton echilibrat și informativ. Inteligența artificială combină informații din mai multe surse – Wikipedia, site-uri educaționale, articole – și încearcă să ofere o imagine completă, nicidecum să protejeze o poveste. ChatGPT Free, spre exemplu, răspunde direct: „Moș Crăciun, ca persoană reală, fizică… nu există în mod literal”. Abia după aceea trece la ideea de tradiție și spiritul generozității. Pentru un copil aflat încă în poveste, această formulare poate opri brusc magia. Restul internetului (TikTok, Reddit, Discord, jocuri online) este și mai puțin prietenos – acolo, adevărul e spus direct, uneori chiar batjocoritor.

