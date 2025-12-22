Ce spune premierul Ilie Bolojan despre tentativa de suspendare a președintelui Nicușor Dan anunțată de opoziție

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Antena 3, că amenințările celor din opoziție cu privire la o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan pentru declarațiile despre sistemul de justiție sunt „unul din bluffurile pe care ei le fac, așa cum au făcut și astăzi aceste moțiuni și cum au mai făcut și zilele trecute”. Premierul s-a referit la moțiunile simple care i-au vizat pe miniștrii Radu Marinescu de la Justiție și Cătălin Predoiu de la Afaceri Interne, ambele respinse luni în Parlament.

Premierul a spus că el nu crede că se poate ajunge la o suspendare a președintelui.

„Nu cred că se poate ajunge într-un astfel de punct. E unul din bluffurile pe care ei le fac, așa cum au făcut și astăzi aceste moțiuni și cum au mai făcut și zilele trecute. Trebuie să discutăm foarte deschis. Pentru țara noastră, în situația în care ne găsim, cu o instabilitate puternică la granițe, cu probleme de deficite bugetare importante, stabilitatea instituțiilor de stat este un element important. De această stabilitate depinde, de exemplu, gradul de încredere în România, depinde ratingul țării, adică cât sunt dobânzile pe care le plătim”, a declarat liderul PNL.

El a oferit exemplul Italiei, care „după 13 ani, pentru prima dată, și-a îmbunătățit ratingul de țară, iar elementul de bază a fost stabilitatea guvernării”.

„Italia, la fel ca România, a avut foarte multe guverne (…). Stabilitatea este o condiție necesară, dar nu suficientă. Nu fac o pledoarie pro domo, ca să mă înțelegeți, că trebuie să rămână cineva într-o funcție la Guvern sau altcineva la Președinție, sau cineva într-un minister sau altul. Nu, e pur și simplu un aspect de normalitate”, a continuat Bolojan.

Ce a spus despre situația din justiție și acțiunile lui Nicușor Dan

Întrebat care i se pare că este de fapt și de fond problema în justiție, premierul a răspuns: „Ca în lumea politică, și în lumea justiției o problemă importantă este lipsa încrederii cetățenilor. Trebuie să recunoaștem acest lucru”.

„Autoritatea, credibilitatea au o legătură directă cu încrederea. Dacă există o încredere bună, ceea ce, din păcate, nu există, o sentință judecătorească este credibilă. Dacă nu, ea poate fi contestată. Așa este și într-o decizie de tip public sau administrativ. Și atunci, pe fond, trebuie să vedem cum îmbunătățim activitatea acestor două sisteme mari în așa fel încât gradul de încredere a cetățenilor noștri să crească și să avem servicii mai bune”, a adăugat el.

Ilie Bolojan a menționat și referendumul pe care a anunțat Nicușor Dan că intenționează să îl inițieze în rândul magistraților.

„Am văzut că domnul președinte a făcut referire la ideea unei consultări, a unui referendum, care să vadă care este percepția din interior. Cum se va face această consultare sau acest referendum va clarifica domnul președinte. Dânsul, spre deosebire, de exemplu, de Guvern, în calitate de președinte al României, participă și conduce ședințele CSM, deci poate să discute toate aceste subiecte în interiorul CSM în așa fel încât să se vadă care sunt abordările”, a explicat premierul Bolojan.