Iranul vrea să blocheze definitiv accesul la internetul global. Planul secret pus la cale de regimul de la Teheran

Iranul plănuiește să se rupă definitiv de internetul global, permițând doar persoanelor verificate de regim să se conecteze online, fără restricții, spun activiștii iranieni pentru drepturi digitale, transmite The Guardian.

„Este în desfășurare un plan confidențial prin care accesul la internetul global ar urma să devină un privilegiu guvernamental”, se arată într-un raport al Filterwatch, o organizație care monitorizează cenzura internetului în Iran, citând mai multe surse din interiorul țării.

„Presa de stat și purtătorii de cuvânt ai guvernului au semnalat deja că este vorba despre o schimbare permanentă, avertizând că accesul nerestricționat nu va reveni după 2026”, mai spun activiștii.

Internetul național și propriul Netflix

Potrivit planului, iranienii care dețin autorizații de securitate sau trec verificările guvernamentale ar avea acces la o versiune filtrată a internetului global, a declarat Amir Rashidi, directorul Filterwatch.

Toți ceilalți iranieni ar avea acces doar la internetul național: o rețea internă, paralelă, deconectată de restul lumii.

Practic, cetățenii obișnuiți ar urma să aibă o serie de site-uri web și aplicații special create de regim, inclusiv servicii de mesagerie iraniene, motoare de căutare, aplicații de navigare și un serviciu de streaming video similar cu Netflix. Este monitorizat și practic nu are legături cu internetul în general.

Închiderea internetului în Iran a început pe 8 ianuarie, după 12 zile de escaladare a protestelor anti-regim. Mii de oameni au fost uciși, în timp ce manifestațiile par să fi slăbit sub greutatea unei represiuni sângeroase.

Doar informații limitate mai ies din țară din cauza blackout-ului, care reprezintă una dintre cele mai severe întreruperi ale internetului din istorie, durând mai mult decât oprirea internetului din Egipt în 2011, în timpul protestelor din Piața Tahrir.

Un purtător de cuvânt al guvernului ar fi declarat presei iraniene că internetul internațional va rămâne întrerupt cel puțin până la Nowruz, Anul Nou persan, pe 20 martie.

În același timp, un fost oficial al Departamentului de Stat al SUA, care a lucrat pe tema cenzurii internetului, a spus că ideea Iranului de a încerca o ruptură permanentă de internetul global este „plauzibilă și înfricoșătoare”, dar și costisitoare.

„Nu este exclus să o facă, însă, văzând cum evoluează astfel de situații, impactul economic și cel cultural vor fi cu adevărat masive. Iar ei ar putea să își supraestimeze forța”, a spus acesta.

Iranul lucrează la implementarea internetului național din 2009, după ce autoritățile au întrerupt pentru scurt timp internetul în timpul protestelor masive de după realegerea lui Mahmoud Ahmadinejad și și-au dat seama că o închidere totală a internetului ar avea costuri extreme.