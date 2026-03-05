Noua conducere a Venezuelei va trimite în SUA o cantitate masivă de aur

Președinta venezueleană Delcy Rodriguez alături de secretarul american al internelor Doug Burgum, la Caracas pe 4 martie 2026, FOTO: Julio Urribarri / AFP / Profimedia

Compania minieră de stat a Venezuelei a semnat luni un acord de mai multe milioane de dolari pentru a vinde până la 1.000 de kilograme de aur destinate pieței din Statele Unite, au declarat pentru Axios două surse familiarizate cu tranzacția.

Axios notează că aranjamentul arată consolidarea legăturilor comerciale dintre Venezuela și Statele Unite după ce operațiunea militară ordonată de președintele Donald Trump la începutul acestui an l-a înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, care controlase de facto mai multe dintre companiile de stat bogate ale țării sud-americane.

Acordul privind aurul obligă compania venezueleană de stat Minerven să furnizeze între 650 și 1.000 de kilograme de lingouri de aur doré către comerciantul de mărfuri Trafigura, potrivit uneia dintre surse.

„Aurul doré” se referă la un lingou compus dintr-un amestec de metale prețioase, deși aceste lingouri conțin, în general, aur și argint. Un lingou doré este produs de obicei ca parte a procesului de extragere și rafinare a aurului, dar poate fi creat și din aur provenit din reciclare (aur vechi sau resturi de aur).

Contractul încheiat de Minerven cu partea americană prevede un conținut final de aur de 98%, a spus sursa.

Aurul venezuelean, în centrul unui nou acord dintre Washington și Caracas

Trafigura va transporta aurul către rafinării din Statele Unite în baza unui acord separat cu guvernul american, a mai spus aceeași sursă care a dezvăluit situația pentru Axios sub protecția anonimatului.

Doug Burgum, secretarul american de Interne, a sosit miercuri în Venezuela pentru a discuta oportunități legate de petrol și minerale și a contribuit la facilitarea contractului pentru aur.

În prezent, un kilogram de aur pur costă aproximativ 166.000 de dolari. Prețul variază în funcție de piață, însă cotația sa a crescut spectaculos anul trecut, în parte datorită incertitudinilor geopolitice cauzate de războaiele comerciale declanșate de președintele SUA.

Axios amintește că acest contract este al treilea acord de exploatare încheiat sub supravegherea administrației Trump, în condițiile în care Statele Unite au preluat controlul asupra celei mai importante și mai abundente resurse a Venezuelei – petrolul.

Trafigura este implicată și în acele contracte petroliere în valoare de peste 1 miliard de dolari.

Laude din partea lui Donald Trump pentru noua conducere a Venezuelei

„Petrolul începe să curgă, iar profesionalismul și dedicarea dintre cele două țări sunt un lucru foarte frumos de văzut!”, a scris Trump miercuri pe rețeaua sa de socializare Truth Social, lăudând-o totodată pe Delcy Rodríguez, președinta interimară a Venezuelei.

Rodríguez a anunțat miercuri un plan de reformare a legilor miniere ale țării, după ce s-a întâlnit cu Burgum.

Înlăturarea lui Nicolás Maduro de către Statele Unite pe 3 ianuarie și controlul ulterior asupra resurselor Venezuelei au atras critici din partea democraților din Congresul SUA și a liberalilor, care acuză administrația Trump de imperialism și corupție.

Însă una dintre sursele Axios familiarizate cu acordurile privind aurul și petrolul a spus că acestea aduc acum mai multe beneficii Venezuelei, deoarece țara are acces la piețele americane și la un sistem financiar stabil.

„Înainte exista foarte multă corupție în Venezuela, implicând contrabandiști de pe piața neagră care opreau bani pentru ei”, a spus sursa respectivă.

„Acum banii proveniți din resursele Venezuelei vor merge către guvernul și poporul Venezuelei. Iar în loc ca aurul să plece peste hotare, către Turcia sau Iran, această resursă ajunge în Statele Unite”, a adăugat aceasta.