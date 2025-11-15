O limbă europeană, în pericol să dispară din cauza AI și a limbii engleze – un fost premier trage un semnal de alarmă

Katrín Jakobsdóttir, fost prim-ministru al Islandei, a declarat că limba țării riscă să fie eradicată în doar o generație, ca urmare a ascensiunii inteligenței artificiale (AI) și a dominanței tot mai mari de care se bucură limba engleză, transmite The Guardian.

Katrín, care a demisionat din funcția de prim-ministru anul trecut pentru a candida la președinție după șapte ani de mandat, a declarat că Islanda trece printr-o schimbare „radicală” în ceea ce privește utilizarea limbii. Potrivit fostului premier, tot mai mulți oameni citesc și vorbesc engleza, în timp ce numărul celor care citesc în islandeză este tot mai mic, o tendință exacerbată de modul în care sunt instruite modelele lingvistice.

„Avem o responsabilitate uriașă”

Ea a lansat acest avertisment înainte de a participa la festivalul de ficțiune polițistă Iceland Noir din Reykjavík, după lansarea neașteptată a celui de-al doilea roman al său din acest gen, pe care l-a scris alături de Ragnar Jónasson.

„Multe limbi dispar, iar odată cu ele mor multă valoare, multă gândire umană”, a declarat Katrín Jakobsdóttir.

Limba islandeză, care are doar circa 350.000 de vorbitori, se numără printre limbile cel mai puțin modificate.

„Având această limbă care este vorbită de atât de puțini, simt că avem o responsabilitate uriașă să o prezervăm. Personal, nu cred că facem suficient pentru a face acest lucru”, a adăugat ea, spunând că tinerii din Islanda „sunt absolut înconjurați de materiale în limba engleză, pe rețelele sociale și alte media”.

Parteneriat cu o companie americană de inteligență artificială

Pe de altă parte, Katrín a spus că Islanda a fost „destul de proactivă” în a promova folosirea inteligenței artificiale în islandeză. La începutul acestei luni, Anthropic a anunțat un parteneriat cu Ministerul islandez al educației, unul dintre primele proiecte-pilot naționale de educație din domeniul inteligenței artificiale la nivel global. Inițiativa le va oferi sutelor de profesori din țară acces la instrumente AI.

Katrín a spus că, în timpul mandatului din guvern, că oficialii puteau observa „amenințările și pericolele” reprezentate de AI, reflectând importanța utilizării unor texte și cărți islandeze pentru instruirea AI.

Invocând cele întâmplate în Islanda în timpul domniei daneze până în 1918, când limba islandeză a fost supusă influenței daneze, ea a avertizat că schimbările s-ar putea produce „foarte repede”.

„Am mai văzut asta aici, în Islanda, pentru că, desigur, am fost sub danezi pentru o perioadă destul de lungă, iar limba daneză a avut o mare influență asupra limbii islandeze”, a adăugat fostul premier.

Ea a spus că situația a fost schimbată rapid de o mișcare puternică a islandezilor.

„Poate că avem nevoie de o mișcare mai puternică chiar acum pentru a discuta despre motivul pentru care vrem să prezervăm limba? Acesta este cu adevărat lucrul important despre care ar trebui să vorbim aici, în Islanda”, a mai afirmat Katrín Jakobsdóttir, adăugând că „soarta unei națiuni” ar putea fi decisă de modul în care își tratează limba, deoarece limba a modelat modul uman de gândire.