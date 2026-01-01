Kim Jong, către trupele nord-coreene care luptă „pe pământ străin”: „Phenianul și Moscova vă susțin”

Kim Jong Un întâmpinând soldații din Regimentul 528 de Geniu al Armatei Populare Coreene, care s-au întors dintr-o misiune în străinătate în regiunea Kursk din Rusia, în timpul războiului dintre Moscova și Ucraina, în fața Casei Culturii din Phenian, 12 decembrie 2025. Credit line: STR / AFP / Profimedia

Într-un mesaj de Anul Nou adresat forțelor armate, liderul nord-coreean Kim Jong Un a salutat trupele care luptă „pe pământ străin” și a reamintit alianța țării sale cu Rusia

„În timp ce întreaga țară este scufundată într-o atmosferă festivă pentru a întâmpina Anul Nou, îmi este și mai dor de voi, cei care luptați cu curaj pe câmpul de luptă pe pământ străin, chiar și acum, fideli ordinelor patriei voastre”, a declarat Kim Jong Un, citat joi de agenția oficială de presă KCNA, potrivit AFP.

„Phenianul și Moscova vă susțin”, a adăugat liderul Coreei de Nord. De asemenea, Kim i-a felicitat pe soldați pentru consolidarea „alianței invincibile” cu Rusia, îndemnându-i să lupte ‘pentru poporul frate rus’.

Phenianul a trimis mii de soldați să lupte alături de Moscova în invazia Ucrainei, lansată în urmă cu aproape patru ani, potrivit agențiilor de informații sud-coreene și occidentale. Conform estimărilor sud-coreene, cel puțin 600 dintre aceștia au fost uciși. În schimb, Rusia trimite Coreei de Nord ajutor financiar, tehnologie militară, precum și provizii alimentare și energetice, potrivit analiștilor.