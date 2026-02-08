Laureata Nobel Narges Mohammadi, condamnată din nou la închisoare. Ce spune avocatul său

Narges Mohammadi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2023, a fost condamnată de o instanță iraniană la șase ani de închisoare, a declarat avocatul ei, duminică, pentru AFP.

„A fost condamnată la șase ani de închisoare pentru adunare și complicitate la comiterea de infracțiuni”, a declarat Mostafa Nili. El a precizat că Mohammadi a mai primit o pedeapsă de „un an și jumătate pentru propagandă și o interdicție de călătorie timp de doi ani”, potrivit The Guardian.

Legislația iraniană stabilește că pedepsele cu închisoarea se contopesc.

Avocatul speră că, având în vedere problemele de sănătate ale lui Mohammadi, activista ar putea fi „eliberată temporar pe cauțiune pentru a primi tratament”.

Nili a spus că decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

În ultimul sfert de secol, Mohammadi a fost judecată și închisă în mod repetat în Iran pentru campaniile sale împotriva pedepsei capitale și a codului vestimentar obligatoriu pentru femei.

Nu și-a mai văzut copiii din 2015

Ea a petrecut o mare parte din ultimul deceniu în spatele gratiilor și nu și-a mai văzut copiii gemeni, care locuiesc la Paris, din 2015.

Chiar și în spatele gratiilor, laureata Nobel nu a renunțat la cauzele sale, organizând proteste în curtea închisorii și intrând în greva foamei.

În 2023, când a câștigat Premiul Nobel, în principal pentru campania anti-pedeapsa capitală, distincția a fost ridicată de copiii ei, deoarece Mohammadi era la închisoare.

Organizații care militează pentru drepturile omului, inclusiv Amnesty International, spun că autoritățile iraniene organizează anual mai multe execuții decât oricare altă țară – în cazul Chinei nu sunt disponibile cifre de încredere.