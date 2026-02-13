Lech Walesa îi îndeamnă pe cubanezi să „profite” de Trump pentru a face o schimbare

Fostul președinte polonez Lech Walesa, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, le-a sugerat joi cubanezilor din Florida „să profite” de președintele american Donald Trump pentru a realiza o schimbare pe insulă, dar a avertizat că nu republicanul este cel care „le va aduce libertatea”.

„Trebuie să profitați de Trump pentru că merge în direcția corectă, dar amintiți-vă că merge în direcția intereselor americane, nu a intereselor cubaneze. Așadar, trebuie să fiți pregătiți ca toate acestea să conveargă”, a răspuns Lech Walesa la o întrebare adresată de agenția spaniolă de presă EFE, citează Agerpres.

Laureat al Premiului Nobel pentru Pace (1983), Walesa a comparat la Muzeul Diasporei Cubaneze din Miami lupta din prezent a cubanezilor aflați în exil cu cea pe care a condus-o el pentru a pune capăt regimului comunist în 1989. Walesa a amintit că mișcarea sa, Solidaritatea, „a profitat” de prezența unui papă polonez, Ioan Paul al II-lea, și că și cubanezii ar trebui „să profite” de Trump.

„Au o situație similară. Există Trump, dar întrebarea este cum să profite de faptul că este președinte, pentru că el nu le va aduce libertatea. Trebuie să profite de Trump pentru a-și putea câștiga libertatea”, a insistat el.

Muzeul Diasporei Cubaneze, Adunarea Rezistenței Cubaneze (ARC) și alte organizații din exil l-au recunoscut pe Walesa drept primul ‘ambasador al libertății în Cuba’ și consideră că ‘prăbușirea regimului’ este mai aproape ca oricând datorită politicilor lui Trump și ale secretarului de stat american, Marco Rubio, de origine cubaneză.

Washingtonul și-a intensificat presiunea asupra Havanei în urma intervenției din Venezuela care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, la întreruperea aprovizionării insulei cu petrol brut venezuelean și la declararea unei „urgențe naționale” pentru a sancționa țările care furnizează petrol Cubei.

Walesa, care în 1990 a devenit primul președinte ales democratic al Poloniei din 1926 și i-a inspirat pe cubanezi cu lupta sa împotriva comunismului, le-a spus exilaților că au „șansa unei victorii rapide, dar atunci vor începe și problemele”, deoarece, în opinia sa, există riscul unui război civil.

„Așadar, vă doresc libertate și vă rog din suflet să-mi permiteți să particip la parada victoriei voastre din Cuba. Grăbiți-vă”, a spus fostul președinte polonez, în vârstă de 82 de ani.

Walesa a dezvăluit, de asemenea, că a avut o conversație săptămâna trecută cu lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2025.

„I-am dat Premiul Nobel lui Trump prea repede și prea ușor”, susține Walesa că i-ar fi spus Machado.