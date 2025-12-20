Sari direct la conținut
Lifturi în blocurile cu 3-4 etaje. Program național, începând cu 100 de blocuri, împărțite în fiecare județ – proiect

Blocuri de locuințe în Bucureștiul văzut de sus. Sursa foto: Dreamstime.com

Este un program gândit să fie aplicat la nivel național. Vizează  blocurile cu 3 sau 4 etaje construite înainte de 1990.

Blocurile cu 3-4 etaje, inclusiv cele din capitală, nu dispun de lifturi. Unele astfel de blocuri – gândite inițial de regimul comunist să aibă mai multe etaje – dispun de spațiu în acest sens, denumit „casa liftului”.

