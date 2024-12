Departamentul american al Apărării a anunțat sâmbătă un nou pachet militar pentru Ucraina, în valoare estimată la 988 de milioane de dolari, în condițiile în care administrația Biden încearcă să își intensifice ajutoarele pentru Kiev înainte de sosirea lui Donald Trump la Casa Albă. Noul ajutor include drone, rachete pentru sistemele sale de lansatoare de rachete Himars și sprijin sporit pentru întreținerea echipamentelor esențiale, a precizat Pentagonul într-un comunicat.

Ce spune Institutul pentru Studiul Războiului despre ultimele evoluții de pe front:

Donald Trump susține că puternica implicare a Rusiei în Ucraina a lăsat-o neputincioasă în a împiedica forțele opoziției siriene.

Președintele ales al SUA, Donald Trump, a comentat situația din Siria pe platforma X, subliniind că luptătorii opoziției au reușit să cucerească mai multe orașe importante în cadrul unei ofensive bine coordonate, în timp ce Rusia nu a avut niciun răspuns fiind ocupată cu războiul din Ucraina.

Ministerul ucrainean al apărării a publicat un clip video care arată cum, „pentru prima dată în istorie, a fost folosită contra trupelor rusești o dronă FPV ucraineană dotată cu o armă automată”.

Technologies win wars!

A drone with an installed machine gun is destroying russian treeline positions.



📹: @United24media pic.twitter.com/4cjcL1qJcR