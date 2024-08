LIVE Război în Ucraina, ziua 895: Nou atac aerian rusesc cu rachete și drone / Ucrainenii spun că au doborât toate rachetele trase spre Kiev / Rusia afirmă a respins o tentativă de incursiune peste graniță în Kursk

Mai multe explozii au fost auzite azi-noapte în capitala ucraineană Kiev după ce au început să sune alarmele aeriene, potrivit Reuters. Autoritățile au spus că toate rachetele cu care Rusia a atacat Kievul au fost doborâte și nu există victime sau pagube materiale.

Avertismentul lui Serghei Șoigu pentru Ucraina: „Fereastra de oportunitate se micșorează”.

Serghei Șoigu, secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei și până de curând ministrul apărării, a spus că, de la 14 iunie, când președintele Vladimir Putin a propus termeni de pace, Ucraina a pierdut 420 kilometri de teritoriu.

Un incendiu a izbucnit la o unitate de procesare a gazelor din regiunea rusă Komi, deținută de Lukoil, au spus serviciile de urgență citate de agenția RIA.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele de socializare arată un incendiu de amploare la instalațiile de gaze.

Ministerul rus al Apărării a revendicat marți cucerirea unui nou sat din estul Ucrainei, continuându-și înaintarea lentă de-a lungul liniei frontului împotriva unui inamic mai puțin bine echipat și depășit numeric, transmite AFP.

Forțele ruse „au eliberat satul Tymofievka (…) în cursul operațiunilor active”, a afirmat ministerul în raportul său zilnic. Acest sat este situat în zona orașului Pokrovsk, atacat de armata rusă.

Un italian a fost reținut la Moscova după ce a ridicat o dronă în apropierea Kremlinului, a relatat marți agenția de știri de stat TASS, citând surse din cadrul forțelor de ordine.

Agențiile ruse de aplicare a legii l-au reținut pe bărbat, un însoțitor de bord, pentru că opera drona deasupra parcului Zaryadye, care se află chiar lângă Kremlin, în centrul Moscovei.

Italianul a declarat că nu știa despre interdicția de zbor a dronelor în Moscova și că dorea doar să surprindă imagini frumoase ale capitalei, potrivit TASS.

Șeful Statului Major rus, Valery Gerasimov, a inspectat forțele ruse din zona de luptă din Ucraina, a afirmat marți Ministerul Apărării.

Potrivit Moscovei, Gerasimov a primit raportări de comandanțil și „a stabilit sarcini pentru acțiuni ulterioare”. NU se precizează unde și când a avut loc vizita.

Gerasimov a vizitat periodic trupele de pe front în timpul celor aproape doi ani și jumătate de război. Gerasimov a trecut peste criticile dure privind eșecurile și retragerile Rusiei în 2022 și poate aduce ca argumente în favoarea sa seria de progrese treptate de când Rusia a recâștigat inițiativa pe front și a capturat orașul estic Avdiivka în februarie, notează Reuters.

Chief of the General Staff Valery Gerasimov visited the "Center" Group of Forces in the special operation zone, the Ministry of Defense reported. He heard commanders' reports, set tasks, and presented awards to servicemen (August 6, 2024). #Ukraine #Russia #USA #NATO #WWIII☢️ pic.twitter.com/CfmMk2OY5b