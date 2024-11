LIVE Război în Ucraina, ziua 990: Donald Trump ar putea impune o zonă tampon între armatele rusă și ucraineană, ca parte a unui plan de pace/ Putin a semnat legea de apărare reciprocă a Kremlinului cu Phenian / Fabrică de muniții din Rusia, lovită de ucraineni

Forțele ruse se apropie de capturarea unui oraș important de pe frontul de est din Ucraina în vederea ocupării întregii regiuni Donbas, unul dintre obiectivele declarate ale lui Putin, potrivit bloggerilor militari ucraineni și ruși. Armata Kievului nu a oferit informații despre luptele din prima linie. Rusia continuă să lovească ținte civile din Ucraina.

23:34

Comandantul șef al Armatei Ucrainei, Oleksandr Sîrskîi, a declarat sâmbătă că au existat informații că trupele nord-coreene se pregătesc să intre în luptă alături de forțele ruse, relatează Reuters.

23:17

Echipa care lucrează la transferul de putere către Donald Trump a declarat sâmbătă că strategul republican, Bryan Lanza, care a schiţat într-un interviu pentru BBC unele contururi ale unui potenţial plan de pace susţinut de SUA în Ucraina, nu a vorbit în numele preşedintelui ales, relatează Reuters, potrivit News.ro

22:46

Preşedintele rus Vladimir Putin a promulgat legea referitoare la tratatul de parteneriat strategic dintre Federaţia Rusă şi Coreea de Nord, care are o clauză de apărare reciprocă, potrivit unui decret publicat sâmbătă, relatează Reuters, potrivit News.ro.

22:24

Rusia va putea produce anul viitor cu 30% mai multe obuze de artilerie decât toate statele membre ale UE la un loc, a declarat ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha, la o conferință de presă la Kiev pe 9 noiembrie, relatează Kyiv Indepenent, în timp ce avertismentele privind lipsa armelor și soldaților ai Europei pentru a se apăra într-un posibil război se înmulțesc.

20:56

Președintele american ales Donald Trump ar putea apela la trupele europene și britanice pentru a impune o zonă tampon de 800 de mile (aproximativ 1.287 de kilometri) între armatele rusă și ucraineană, ca parte a unui plan de înghețare a războiului dintre cele două țări, scrie publicația britanică The Telegraph, citând trei apropiați ai republicanului.

20:48

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina au produs primele o sută de rachete anul acesta și intenționează să crească producția, relatează Ukrainska Pravda.

„Anul acesta am obținut rezultate semnificative într-o varietate de sectoare. Există artileria noastră ucraineană – muniția și tunurile noastre. Există drone – diferite tipuri, pentru diferite misiuni – care nu doar ajută pe câmpul de luptă în apărarea pozițiilor și distrugerea ocupantului, dar și lovim din ce în ce mai adânc în Rusia. Vom continua să construim pe acest lucru.

18:56

Șeful UE pentru politică externă, Josep Borrell, a încercat sâmbătă să liniștească Ucraina cu privire la sprijinul neclintit al Europei, la câteva zile după ce câștigarea electorală a lui Donald Trump a generat incertitudine asupra efortului de război, relatează Reuters.

Borrell, primul oficial de top al UE care a vizitat Kievul de la victoria lui Trump, a declarat că scopul vizitei sale a fost de a sublinia sprijinul UE pentru Ucraina, în timp ce războiul acesteia cu Rusia se apropie de 1.000 de zile.

Uniunea Europeană a oferit deja sprijin militar și financiar în valoare de 122 de miliarde de euro (131 de miliarde de dolari) Ucrainei și a antrenat aproximativ 60.000 de soldați ucraineni, a spus Borrell, adăugând că blocul își propune să ajungă la 75.000 până la sfârșitul iernii.

„Acest sprijin rămâne neclintit. Acest sprijin este absolut necesar pentru ca voi să vă apărați în continuare împotriva agresiunii Rusiei”, a spus Borrell în timpul unei conferințe de presă comune cu ministrul ucrainean de Externe.

18:09

Un consilier al lui Trump spune că Ucraina n-ar trebui să se concentreze pe recâștigarea Crimeei ci pe obținerea păcii.

Ucraina a lovit cu o „ploaie” de drone o fabrică de muniție din Rusia

17:55

VIDEO Ucraina lovește hotărât uzina chimică rusă Aleksinski, care produce praf de pușcă, muniție și arme: O nouă explozie a avut loc / „Ploaie” de drone

16:35

Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, a raportat că peste 52.000 de ținte rusești au fost distruse sau avariate ca urmare a misiunilor de luptă efectuate de forțele ucrainene folosind drone în octombrie 2024, relatează Ukrainska Pravda.

Sîrskîi a subliniat distrugerea a 129 de sisteme de artilerie rusă și a 221 de echipamente radio și uciderea a 4.000 de soldați ruși.

15:43

Ministerul rus de Externe nu vede în acest moment motive pentru a vorbi despre reluarea dialogului cu Statele Unite privind stabilitatea strategică și controlul armelor nucleare, a anunțat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, citat sâmbătă de agenția de știri Interfax, potrivit Reuters.

14:53

Premierul polonez Donald Tusk a declarat sâmbătă că se va întâlni în curând cu președintele Franței, premierul Marii Britanii, șeful NATO și liderii statelor nordice și baltice pentru a discuta despre cooperarea transatlantică și războiul din Ucraina, scrie Reuters.

12:52

Ucraina a vizat și a lovit uzina chimică Aleksinsky a Rusiei, care produce praf de pușcă, muniție și arme în regiunea Tula, în timpul unui atac nocturn cu drone, a declarat sâmbătă o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Reuters.



Sursa a declarat că atacul a făcut parte dintr-o strategie mai amplă de a viza fabricile de muniții ale Rusiei care sprijină sectorul de apărare al Moscovei și efortul de război împotriva Ucrainei.

12:47

Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, a sosit sâmbătă dimineaţă la Kiev, în a cincea sa vizită de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, o vizită care intervine după summitul Comunităţii Politice Europene de la Budapesta, scrie News.ro.

Aceasta este, totodată, ultima vizită în Ucraina a lui Josep Borrell în calitate de şef al diplomaţiei europene.

„Mă aflu la Kiev pentru a cincea vizită de la invazia la scară largă a Rusiei şi ultima în calitate de Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate. Sprijinul UE pentru Ucraina a fost prioritatea mea personală în timpul mandatului meu şi va rămâne în fruntea agendei UE”, a scris Borrell pe X.

10:34

Forțele armate ale Ucrainei au atacat Rusia cu ajutorul a 50 de drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, a declarat Ministerul rus al Apărării, scrie The Moscow Times. Șapte regiuni rusești au fost lovite simultan.



Potrivit ministerului, toate dronele au fost distruse de sistemele de apărare aeriană. 28 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Briansk, 12 deasupra regiunii Kursk, patru deasupra regiunii Novgorod, câte două deasupra regiunilor Smolensk și Tula și câte o dronă deasupra regiunilor Orel și Tver.



Astra notează că a fost atacat orașul Aleksin din regiunea Tula, unde, potrivit locuitorilor, au fost observate cel puțin 11 drone. Guvernatorul regiunii Tula, Dmitry Milyaev, a declarat că o casă a fost avariată în timpul raidului.



În noaptea de 8 noiembrie, dronele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol rusă pentru prima dată în ultimele două luni. Rafinăria Rosneft din regiunea Saratov, care are o capacitate de 7,2 milioane de tone de petrol pe an, a fost atacată, producând un incendiu.

10:20

Forțele aeriene ucrainene au anunțat sâmbătă dimineața că armata rusă a atacat Ucraina cu 51 de drone de atac în noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit autorităților locale, atacurile dronelor au avariat clădiri rezidențiale din Odessa, iar o autostradă aglomerată din Harkov a fost avariată în urma unui atac cu bombă aeriană ghidată, potrivit serviciului rusesc al BBC.

Biroul procurorului regional din Odessa a declarat că atacul cu dronă din orașul portuar a ucis o persoană și a rănit alte 13, inclusiv doi băieți în vârstă de patru și 16 ani.

Sistemele de apărare aeriană au doborât 32 de drone, iar alte 18 au fost „pierdut locațional” (aceasta este formularea pe care o folosește armata ucraineană atunci când o țintă dispare de pe radar).

08:42

Apărarea aeriană rusă a interceptat și distrus 15 drone ucrainene deasupra regiunii Briansk, a declarat guvernatorul regional sâmbătă dimineață, informează Reuters.



Guvernatorul regiunii Briansk, Alexander Bogomaz, a emis o serie de declarații pe aplicația Telegram, afirmând că sistemele de apărare aeriană au doborât un total de 15 drone. El a precizat că nu au existat pagube sau răniți.

08:28

Drone rusești au lovit un bloc din Odesa, portul ucrainean de la Marea Neagră, la sfârșitul zilei de vineri, declanșând un incendiu de proporții, a relatat radiodifuzorul public Suspilne pe Telegram.

Odessa got some visits tonight… pic.twitter.com/CeaUa2D00m — – GEROMAN – time will tell – 👀 – (@GeromanAT) November 8, 2024



Alte instituții media din oraș au postat imagini video care arată mașini și clădiri în flăcări și fum gros care se ridică spre cer.

