LIVE VIDEO Marco Rubio, discurs istoric la Munchen: Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații”

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, pentru care vechea ordine mondială „nu mai există”, a luat cuvântul sâmbătă dimineață în cadrul Conferinței de Securitate de la München, în contextul în care europenii și americanii sunt de acord cel puțin asupra unui lucru: relația transatlantică este în declin, notează AFP.

Principalele declarații ale lui Marc Rubio:

Ne-am adunat astăzi aici ca membri ai unei alianțe istorice, o alianță care a salvat și a schimbat lumea. Când această conferință a început în 1963, se desfășura într-o națiune, de fapt, pe un continent care era divizat el însuși divizat. Linia dintre comunism și libertate trecea prin inima Germaniei

La momentul primei reuniuni, comunismul sovietic era în plină ascensiune și mii de ani de civilizație occidentală erau în balanță.

„a acel moment, victoria era departe de a fi sigură, dar eram motivați de un scop comun. Eram uniți nu doar de ceea ce combăteam, ci și de ceea ce apăram.

Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, aceea că am intrat în sfârșitul istoriei și că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală, că legăturile formate doar prin comerț și schimburi comerciale vor înlocui acum naționalitatea, că ordinea globală bazată pe reguli, un termen folosit în exces, va înlocui acum interesul național și că vom trăi acum într-o lume fără frontiere, în care toată lumea va deveni cetățean al lumii”.

Aceasta a fost o idee prostească, care a ignorat atât natura umană, cât și lecțiile a peste 5000 de ani de istorie umană înregistrată, și ne-a costat scump.

În această iluzie, am îmbrățișat o viziune dogmatică a comerțului liber și fără restricții, în timp ce am dezindustrializat, am mutat milioane de locuri de muncă în străinătate și am cedat controlul adversarilor și rivalilor.

Am externalizat din ce în ce mai mult suveranitatea noastră către instituții internaționale, în timp ce multe națiuni au investit în state sociale masive, cu prețul menținerii capacității de a se apăra.

În căutarea unei lumi fără frontiere, am deschis porțile unui val fără precedent de migrație în masă care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul poporului nostru.

Migrația în masă nu este și nu a fost o problemă marginală cu consecințe minore”, ea transformă și destabilizează societățile din întreaga lume occidentală”. Este necesar să preluăm controlul asupra frontierelor noastre naționale”.

Aceasta nu este o expresie a xenofobiei. Nu este ură. Este un act fundamental de suveranitate națională, iar eșecul în acest sens nu este doar o renunțare la una dintre cele mai de bază obligații pe care le avem față de poporul nostru.

Este o amenințare urgentă la adresa structurii societăților noastre și a supraviețuirii civilizației noastre în sine.

Statelele Unbite vor prelua din nou sarcina reînnoirii și restaurării

SUA și Europa sunt strâns legate, cu istoria comună, credința creștină, cultura, moștenirea, limba, strămoșii și sacrificiile din trecut”.

De aceea noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și insistenți în sfaturile noastre. … Motivul, prieteni, este că ne pasă profund.

Ne pasă profund de viitorul vostru și al nostru, iar dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin din profunda noastră preocupare pentru o Europă cu care suntem legați, nu doar economic, nu doar militar, ci și spiritual și cultural.

SUA doresc ca Europa să fie puternică, deoarece știm că soarta Europei nu va fi niciodată irelevantă pentru securitatea noastră națională”.

Statele Unite și Europa trebuie să fie împreună. Suntem parte a unei singure civilizații, civilizația occidentală.

–––––

Ajuns vineri la München, Marco Rubio s-a întâlnit cu omologul său chinez Wang Yi, cancelarul german, și a avut o discuție privată cu prim-ministrul danez Mette Frederiksen și omologul său groenlandez Jens-Frederik Nielsen, în marja conferinței.

În cea de-a doua zi a conferinței, care reunește elita apărării și securității mondiașe în capitala bavareză, necesitatea unei reinventări pare să fie împărtășită de ambele părți ale Atlanticului, europenii fiind în special îndemnați să-și asume responsabilitatea.

Merz: Nici Statele Unite nu sunt destul de puternice pentru a fi singure

Cu o zi înainte, într-un discurs remarcat, cancelarul german Friedrich Merz a făcut apel la „repararea” și „reînnoirea” încrederii transatlantice, afectată de președintele american Donald Trump.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump, care consideră că Uniunea Europeană a fost construită pentru a „enerva” Statele Unite, are Europa în vizor. Dovadă în acest sens este noua sa Strategie de securitate națională, în care președintele american s-a angajat într-un atac fără precedent împotriva europenilor, care, potrivit lui, sunt amenințați de o „dispariție civilizațională”.

Dar „în era rivalității dintre marile puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure”, a adăugat cancelarul german.

Relația „se află într-o mare incertitudine. Dar noi trebuie să clarificăm ce vrem pentru noi înșine și ce avem de făcut. Iar Statele Unite trebuie să clarifice ce sunt gata să facă pentru europeni”, a declarat vineri președintele francez Emmanuel Macron jurnaliștilor la München.

El a făcut apel în cadrul conferinței la a lua Europa ca „exemplu” mai degrabă decât a o „critica” sau a o „caricaturiza”, ca răspuns la discursul șocant de acum un an rostit de la aceeași tribună de vicepreședintele american JD Vance.

În același timp, el a făcut apel la o „Europă puternică” și a avertizat că Europa va trebui să „își definească regulile de coexistență” cu Rusia odată ce se va ajunge la un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în scopul de a „limita riscul unei escaladări”.

Sâmbătă vor vorbi și Starmer și Zelenski

Vorbind despre un „gigant adormit”, premierul britanic Keir Starmer va face apel sâmbătă, tot la tribuna conferinței, la Europa să-și reducă „dependența excesivă” față de Statele Unite în materie de armament, prin consolidarea cooperării industriale, potrivit unor fragmente din discursul său distribuit în avans.

Un alt moment important al zilei de sâmbătă va fi intervenția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, de asemenea prezent la Munchen.

Președintele american Donald Trump l-a îndemnat vineri să „se miște” pentru a ajunge la un acord cu Rusia, înaintea unui nou ciclu de negocieri care va avea loc săptămâna viitoare la Geneva.