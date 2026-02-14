Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă, după discursul său istoric la Conferința de Securitate de la Munchen, că Statele Unite nu vor renunța la obligația lor de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite Reuters.

Într-un interviu acordat Bloomberg la Munchen, șeful diplomației americane a dat și o cifră a pierderilor Rusiei în război. Potrivit lui Marco Rubio, rușii pierd pe front între 7.000 și 8.000 de soldați pe săptămână.

Bilanțul corespunde cu cifrele avansate de Statul Major al Forțelor ucrainene, care spune, în raportul său de sâmbătă, că forțele ruse au pierdut în ultima zi 1.070 de soldați. În total, Statul Major al Ucrainei spune că Rusia a pierdut aproximativ 1.252.020 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă, potrivit Kyiv Independent.

Recent, comandantul dronelor ucrainene, Robert „Magyar” Brovdi, a declarat că pierderile de trupe rusești din ianuarie au depășit numărul de soldați noi mobilizați și contractați pentru a doua lună consecutiv. În acea lună, Rusia a recrutat sau mobilizat aproximativ 22.000 de soldați, în timp ce pierderile rusești au ajuns la 30.618 de soldați, a spus Brovdi.

Ucraina vrea să „curețe” 50.000 de soldați ruși pe lună

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a schițat o strategie de creștere a pierderilor rusești la 50.000 de soldați pe lună până în vară. Kievul consideră că acest nivel ar îngreuna înlocuirea efectivelor de către Vladimir Putin, fără a ordona o mobilizare nepopulară.

Oficialii occidentali atribuie pierderile tot mai mari în mare măsură utilizării din ce în ce mai eficiente a dronelor de către Ucraina, The New Voice of Ukraine.

Ce a spus Rubio despre războiul din Ucraina

Marco Rubio, în sesiunea de întrebări și răspunsuri la Conferința de Securitate de la Munchen, a spus că problemele care trebuie rezolvate au fost „restrânse”, dar „la cele mai greu de răspuns întrebări”, iar situația rămâne complicată.

„Nu știm dacă rușii sunt serioși în ceea ce privește încheierea războiului. Ei spun că sunt. Vom continua să testăm acest lucru. Nu cred că cineva din această sală s-ar opune unei soluții negociate pentru acest război, atâta timp cât condițiile sunt juste și durabile, iar acesta este obiectivul nostru, pe care vom continua să îl urmărim chiar și în condițiile în care toate aceste alte lucruri continuă să se întâmple la capitolul sancțiuni și așa mai departe”, a spus Rubio.