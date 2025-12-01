Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA și România au un parteneriat solid și în creștere, interese strategice comune 

Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României în care vorbește despre interesele comune ale celor două țări, precum și despre investițiile României în securitate.

„În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naţionale. Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat solid şi în dezvoltare, construit pe interese strategice comune în domeniul securităţii, cooperării energetice şi comerţului”, a transmis Rubio în mesajul de Zilua Naţională a României.

De asemenea, el şi-a exprimat aprecierea faţă de „conducerea regională a României şi vă încurajăm să continuați să jucați un rol în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre”.

„Angajamentul României de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035 va consolida NATO şi va pune bazele creşterii prosperităţii în anii ce vor urma. Statele Unite aşteaptă cu interes continuarea cooperării în domeniul apărării, precum şi dezvoltarea comerţului şi a investiţiilor care aduc beneficii ambelor noastre naţiuni”, a conchis Rubio.