Motivul pentru care telefoanele și laptop-urile vor fi mai scumpe în 2026. Ce rol are inteligența artificială
Prețul multor produse electronice ar putea crește în 2026 din cauza scumpirii unor componente care până acum câteva luni erau ieftine, arată o analiză BBC. Publicația explică faptul că aceste scumpiri vor apărea mai ales din cauza cererii foarte mari de cipuri de memorie pentru aplicații de inteligență artificială.
Prețul memoriei RAM – până de curând una dintre cele mai ieftine componente ale unui PC sau smartphone – a crescut în unele cazuri și cu peste 100% în ultimele trei luni, arată analiza, iar asta ar putea însemna că la smartphone-uri, costul de producție poate urca cu 30 dolari, iar la laptop-urile cu 16 GB de RAM, chiar și cu 40-50 de dolari.
Așa cum se întâmplă adesea când apar scumpiri ale unor componente esențiale, cel puțin o parte dintre costurile suplimentare vor fi transferate către client, în prețurile mai mari de vânzare.
Prețul memoriilor a explodat din cauza creșterii accelerate a centrelor de date care susțin inteligența artificială, și care au nevoie, la rândul lor, de cantități mari de memorie RAM, se spune în analiză. Situția a dus la un dezechilibru între cerere și ofertă, ceea ce înseamnă că toată lumea va plăti mai mult.
Memoria RAM este folosită pentru stocarea temporară a datelor și programelor pe care le folosește un dispozitiv electronic într-un moment anume și este esențială pentru lucruri precum rularea aplicațiilor, multitasking, încărcare pagini web și viteza de reacție a sistemului.
Mike Howard, de la publicația Tech Insights, a declarat pentru BBC că unii producători au anticipat situația și au făcut stocuri din timp pentru a atenua scumpirile, dar acestea sunt excepții. El mai spune și că la PC-uri, memoria reprezintă de în mod normal 15–20% din costul total, dar prețurile actuale au împins această pondere spre 30–40%.
Ca efecte al scumpirilor, clienții vor fi probabil puși în situația de a alege între a plăti mai mult sau a accepta să cumpere un dispozitiv mai puțin performant. Criza pare că nu se va rezolva prea curând.
„Majoritatea informațiilor de piață pe care le-am primit sugerează că prețurile și aprovizionarea vor fi o provocare la nivel global pe tot parcursul acestui an și chiar și în 2027”, este de părere Steve Mason, director general al unei companii care asamblează computere (CyberPowerPC).
Sursa foto: Dreamstime.com