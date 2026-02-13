Nicușor Dan spune că vizita lui George Simion în SUA a fost un eșec: „N-a fost primit de nimeni”

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi seară că liderul AUR, George Simion, însoțit de o numeroasă delegație, nu a fost primit „de nimeni” când a mers în Statele Unite ale Americii.

Șeful statului consideră că acest lucru este „relevant” pentru credibilitatea acestor oameni pe plan internațional.

Declarațiile au venit după ce președintele a fost întrebat dacă are informații despre acuzațiile omului de afaceri român Dragoș Sprînceană din SUA, care a susținut că George Simion ar fi făcut lobby ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver.

„Nu am mai multe informații decât aveți dumneavoastră special pe chestiunea asta, însă ce este relevant, în opinia mea, este că același om politic român a mulțumit, în urmă cu 8-9 luni, Statelor Unite că ne-au scos din acest program și, de asemenea, că același om politic cu o numeroasă delegație n-a fost primit de nimeni în Statele Unite”, a spus Nicușor Dan.

„Asta e relevant pentru credibilitatea pe care oamenii ăștia o au pe plan internațional”, a mai declarat șeful statului, într-o conferință de presă susținută după reuniunea informală a liderilor Consiliului European, care a avut loc la Castelul Alden-Biesen din Belgia, potrivit Agerpres.

Dragoș Sprînceană a fost, anul trecut, unul dintre cei doi emisari speciali desemnați de premierul de atunci, Marcel Ciolacu, pentru a face lobby pentru România pe lângă administrația președintelui american Donald Trump.

Sprînceană (46 de ani) este un om de afaceri de origine română stabilit în SUA, membru al Partidului Republican din care face parte și Trump. El este din Constanța, acolo unde a făcut și Facultatea de Management Financiar Contabil. Sprînceană s-a mutat în SUA în anul 2002, iar primul său job a fost de paznic la un resort.

Surse politice au declarat, anul trecut, pentru HotNews, că Dragoș Sprînceană a fost unul dintre sponsorii importanți din campania prezidențială a lui Donald Trump pentru al doilea mandat.

Sprînceană a susținut recent că George Simion i-ar fi recunoscut că a făcut lobby pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver, pentru ca liderul AUR să câștige capital electoral împotriva actualei guvernări.

În replică, AUR a denunțat „păreri personale” ale omului de afeceri. „Vorbim despre opinii personale și interpretări făcute de un apropiat al fostului premier Marcel Ciolacu și al guvernării PSD – PNL, după ce a apărut în stenogramele Adrianei Georgescu”, au spus reprezentanții AUR, citați de Digi24.ro.

Ce spune Nicușor Dan despre participarea României la Consiliul pentru Pace al lui Trump

În ce privește o posibilă participare la Consiliul pentru Pace, inițiat de președintele Donald Trump, de pe 19 februarie, Nicușor Dan a declarat că a discutat și cu alți lideri europeni despre acest aspect.

„Pentru că există în momentul acesta – și estimez că multe luni din momentul ăsta vor exista nepotriviri între Carta acestei organizații și Carta internațională la care noi suntem parte – noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”, a spus președintele.

„Așa cum a fost făcută invitația acum 4-5 zile, invitația a fost făcută pentru membri și în momentul de față se discută – și acum că vin de la această reuniune, am discutat și cu alți lideri și ei fac același lucru, având aceleași constrângeri pe care noi le avem – discutăm care poate să fie statutul observatorilor la această reuniune și este un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea și în funcție de asta o să luăm decizia”, a adăugat Nicușor Dan.