Nicușor Dan spune că vrea să facă în perioada următoare numirile la conducerea SRI și SIE și va negocia cu PSD / Ce priorități are pentru începutul anului

Președintele Nicușor Dan urmează să poarte negocieri cu PSD în perioada următoare, pentru a face numirile la conducerea SRI și SIE, dar și pentru șefia marilor parchete, potrivit unor surse politice și apropiate de Administrația Prezidențială, citate de G4Media.ro și Digi24.

Numirile la șefia serviciilor secrete fac parte dintr-un pachet mai mare de funcții pentru care se poartă negocieri. Președintele Nicușor Dan are ca priorități să securizeze șefia SRI și DNA, potrivit surselor citate.

De asemenea, surse politice citate de Agerpres spun că pentru funcțiile de directori ai serviciilor speciale există în prezent „patru – cinci” variante.

Aceleași surse au menționat că pentru cele două servicii de informații (SRI și SIE) sunt avute în vedere și persoane politice, deși inițial președintele a spus că dorește nume neimplicate politic.

Funcția de director civil al SRI este vacantă din iulie 2023 când Eduard Hellvig a demisionat. Serviciul este condus acum de prim-adjunctul Răzvan Ionescu. La SIE, director este Gabriel Vlase, fost deputat PSD, din 2018.

Termenul dat de Nicușor Dan pentru numirile la șefia serviciilor

Întrebat, la finalul lunii noiembrie de jurnaliști când va face numirile la conducerea serviciilor de informații, președintele a răspuns scurt: „Probabil la începutul anului viitor”.

În contextul în care Serviciul Român de Informații nu mai are un director civil de doi ani și jumătate, din iulie 2023, când și-a dat demisia Eduard Hellvig, președintele Nicușor Dan a fost întrebat, în noiembrie, dacă nu consideră că este nevoie „de un șef al SRI care să fie garanția că instituția va lupta cu atacurile hibride ale Rusiei și cu fenomenul corupției”.

Șeful statului a spus, din nou, că „e nevoie de un director civil la SRI”: „O să-l avem”.

„Până atunci, garantez eu”, a mai spus președintele, după ce a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare a Țării.

Cât despre momentul în care vor fi numiți cei doi șefi ai serviciilor, Nicușor Dan a spus că „probabil la începutul anului viitor” (în 2026, n.r.).

Șefii parchetelor, negociați „la pachet” cu șefii serviciilor

Alături de numirile la conducerea SRI și SIE, negocierile politice care se poartă, în special cu PSD, îi privesc și pe șefii parchetelor, inclusiv DNA, au precizat sursele politice citate.

Conform acelorași surse, ministrul Justiției, Radu Marinescu, urmează să declanșeze în scurt timp procedura pentru desemnarea noilor conduceri la Parchetul General, DNA și DIICOT. Este vorba despre șefii celor trei parchete, adjuncții lor și șefii de secții.

Procedura declanșată de Radu Marinescu va include un termen de 40 zile pentru depunerea candidaturilor.

După propunerile făcute de ministrul Justiției urmează avizul consultativ al CSM, iar apoi decizia finală a șefului statului.

G4Media și Agerpres notează că Nicușor Dan va negocia „la pachet” șefii SRI și SIE cu șefii parchetelor, în contextul în care PSD are cuvântul decisiv în coaliție.

De altfel, marți, la bordul avionului Spartan care îl transporta la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris, șeful statului a declarat că mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală, în acest an.

„Da, da! Categoric da!”, a spus şeful statului, întrebat de jurnaliști dacă mizează pe stabilitatea coaliţiei în formula actuală, potrivit News.ro.

Preşedintele afirma, în decembrie, că este un lucru lăudabil că cele patru partide au fost dispuse să preia guvernarea României într-un moment în care ţara era într-o poziţie vulnerabilă, cu risc de retrogradare de către agenţiile de rating. El considera atunci că depăşirea acelui moment reprezintă un succes al coaliţiei, adăugând că şase luni de zile sunt prea puţin pentru a evalua foarte exact. Întrebat despre greşelile coaliţiei, Nicuşor Dan a afirmat: „Da, păi să-i încurajăm că nu avem alternative”.

Declanșarea procedurii pentru numirea șefilor Parchetelor vine la aproximativ o lună după discuțiile de la Cotroceni cu magistrații convocate în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

Nicușor Dan i-a criticat public în repetate rânduri pe Alex Florența (șeful Parchetului General) și Marius Voineag (procurorul-șef al DNA) pentru rezultatele slabe în lupta împotriva evaziunii și corupției.

Mandatele șefilor de parchete expiră pe 30 martie, dar amândoi au dreptul la încă un mandat.

Numele vehiculate pentru șefia SRI și SIE

Încă din luna iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. SIE este condus, din 2018, de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD.

În 30 iulie, Nicușor Dan spunea că are „trei, patru nume” în gând pentru șefia SRI. Tot atunci, el spunea că va numi șefii serviciilor „în următoarele săptămâni”.

În octombrie, într-un interviu pentru Cotidianul, șeful statului a precizat că îşi doreşte nume din afara spectrului politic la șefia serviciilor de informații.

„Nu, eu cred că ce este important este ca aceste servicii să funcționeze. În momentul de față, bineînțeles că dacă vorbim de SRI, neavând ca intermediar un director civil, lucrez direct cu ei. Eu cred că în momentul ăsta funcționează”, a răspuns Nicușor Dan, chestionat dacă, după cinci luni de la preluarea mandatului de președinte, nu ar fi trebuit deja să numească șefi ai celor două servicii secrete.

În același interviu, șeful statului a fost rugat să comenteze și cele două nume vehiculate intens în spațiul public pentru preluarea conducerii SRI și SIE – Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca.

„Evident că nu o să vă spun nimic din discuțiile pe care le-am avut și le avem pe subiectul ăsta. (…) Nu, am spus despre domnul Lazurca. Am spus că e o persoană pe care o cunosc, e o persoană competentă și o persoană care poate să exercite o funcție de nivel național. Asta e ce am spus și în momentul de față o exercită pe cea de consilier prezidențial”, a spus președintele.

Despre Gabriel Zbârcea, Nicușor Dan a precizat: „Îl cunosc, da, bineînțeles. Am fost colegi în Liga Studenților în anii ’90-’92. (…) Eu am fost, cred că am fost mai des adversari cu casa domniei sale de avocatură. Am avut și o lungă discuție când eram primar, reprezentau o firmă cu care trebuia să gestionăm un contract, deci am avut contacte frecvente”.

Între timp, Marius Lazurca a fost numit, în 6 octombrie, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, după ce a fost rechemat de președinte din funcția de ambasador al României la Mexic. De la 1 noiembrie, Nicușor Dan i-a mai dat un rol lui Lazurca la Cotroceni: consilier prezidențial pentru securitate națională.

Pentru șefia SRI, cel mai vehiculat nume până acum a fost cel al avocatului Gabriel Zbârcea. El are o vastă experiență în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova, conform site-ului casei de avocatură. Site-ul menționează și că Gabriel Zbârcea „a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”. Firma de avocatură a lui Zbârcea a pledat împotriva statului român în cazul procesului legat de Roșia Montană, când a reprezentat firma din Canada care cerea României despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.