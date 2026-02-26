Nou cutremur in România joi seară, în mai puțin de două ore după cel mai mare seism produs în ultimul an

Un nou cutremur, cu magnitudinea de 3,3, s-a produs joi seară în România, în Dobrogea, județul Tulcea, la mai puțin de două ore după seismul din Vrancea, cel mai puternic produs în acest an.

„În ziua de 26 Februarie 2026 la ora 20:52:46 (ora locală a României) s-a produs în Dobrogea, Tulcea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 3.0 km”, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Potrivit instituției, seismul s-a produs în apropierea următoarelor orașe:

48 km sud de Tulcea



62 km nord de Constanța



69 km sud de Izmail



80 km sud-est de Brăila



93 km sud-est de Galați



Cutremurul din Dobrogea s-a produs la mai puțin de două ore după seismul cu magnitudinea 4,5 înregistrat în zona seismică Vrancea, cel mai puternic produs în România de la începutul acestui an.

Foto: Sudok1 | Dreamstime.com