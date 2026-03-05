Numărul directorilor din Romsilva, redus la jumătate / Fără „operatori de xerox” în direcțiile silvice

Numărul de directori din Romsilva se va înjumătăți de la 41 directori în prezent la 19 directori, după ce Guvernul a aprobat joi reducerea numărului direcțiilor silvice, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Cei care doresc să rămână în Romsilva o pot face pe un post de execuție, dar „nu trebuie să avem neapărat șefi peste șefuți în fiecare dintre direcțiile silvice”, a spus ministra Mediului.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat în conferința de la Guvern, că în termen de 45 de zile de la publicarea acestei Hotărâri în Monitorul Oficial direcțiile silvice trebuie să dea regulamente de organizare de concursuri și să propună noi organigrame de personal.

„Aceste organigrame trebuie avizate și de Minister. Nu vom mai aproba organigrame care au operatori de xerox, pentru că am găsit cazuri de direcții silvice unde erau operatori de xerox și ne vom uita să scădem numărul umflat artificial de funcții de conducere inclusiv din cadrul direcțiilor silvice”, a declarat Diana Buzoianu.

Reduceri de posturi în ocoalele silvice

Aceasta a spus că măsurile adoptate joi de Guvern nu implică concedieri în măsura în care directorii care rămân fără direcțiile desființate acceptă să treacă pe posturi de execuție. Pe de altă parte, urmează o reducere de posturi în cadrul ocoalelor silvice.

„În perioada imediat următoare vom avea reoganizarea pe ocoale silvice și acolo vor fi posturi eliminate. Deci daca în acest caz la nivelul direcțiilor silvice nu vor fi oameni dați afară în măsura în care doresc să rămână pe posturi de execuție, la următoarea reorganizare care cuprinde inclusiv ocoalele silvice, unde avem un audit care se desfășoară și care a propus niște simplificări foarte mari de organigrame pe ocoale, acolo cu siguranță vor fi și posturi reduse”, a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a spus că sunt mai multe scenarii care vor fi date de către echipa de audit.

„Vom merge pe un scenariu echilibrat, dar care să țină cont și de nevoia reală de reformă”, a precizat Buzoaianu, evitând să dea alte detalii privind numărul de posturi care vor fi eliminate.

În total în Romsilva sunt în prezent în jur de 14.000 de angajați.