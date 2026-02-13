Numărul doi din PSD, amenințare către Bolojan: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a lansat un nou atac la adresa premierului Bolojan. Manda susține că prim-ministrul a impus politici economice greșite și că este vinovat de intrarea României în recesiune tehnică, pentru că a căutat scuze pentru amânarea măsurilor de relansare a economiei propuse de PSD.

„Domnule prim-ministru, ați demonstrat ce puteți. Experimentul s-a terminat. Recesiunea economică este un semnal de avertizare care nu mai poate fi ignorat”, așa începe o postare făcută de Claudiu Manda vineri, după ce datele de la Institutul Național de Statistică au arătat că România a intrat în recesiune tehnică.

Manda, mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, spune că „nu e vorba despre o simplă fluctuație statistică, ci consecința directă a unei politici economice GREȘITE, impuse RIGID și menținute în ciuda avertismentelor repetate ale PSD”

Eurodeputatul Manda spune explicit că Ilie Bolojan este vinovat de faptul că România a intrat în recesiune tehnică.

„Iar pentru asta sunteți VINOVAT dumneavoastră, domnule Bolojan, pentru că ați căutat mereu scuze pentru amânarea singurelor măsuri care ar fi putut echilibra economia românească”, spune secretarul general al PSD.

În final, Claudiu Manda amenință cu demiterea premierului Bolojan:

„În forma actuală, această direcție nu poate continua. Domnule Bolojan, ca de la oltean la ardelean, vă spun un singur lucru: schimbați-vă sau vă schimbăm!”.

Val de critici venite din PSD

Mesajul a fost preluat și de Dragoș Benea, coleg cu Manda în Parlamentul European și vicepreședinte al partidului. La scurt timp după postarea lui Claudiu Manda, Benea a transmis același lucru: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”.

În cursul zilei de vineri, lideri ai PSD au postat pe Facebook mesaje critice la adresa premierului Bolojan.

„Campania de imagine a premierului costă România în fiecare zi. Contabilitatea nu poate ține locul viziunii și leadershipului, a scris Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor social-democrați, a spus că „Bolojan a dus România în gard” și că trebuie schimbat atât drumul „pe care duce Bolojan”, cât și „cârmaciul”. Iar Ștefan Ovidiu Popa, liderul deputaților PSD a declarat că „austeritatea promovată de partidele de dreapta a eșuat lamentabil”.

Popa spune și că dacă PSD ar fi ieșit de la guvernare, TVA ar fi crescut, salariile angajaților din domeniile esențiale ar fi fost tăiate și investițiile și protecțiile sociale ar fi fost eliminate.

„Trăim în Kafka! Incompetența este considerată performanță! Bolojan ne-a bagat țara în gard și ne spune că luam pastile. Propagandiștii aplauda! Oamenii, în schimb, stiu adevărul! Bolojan i-a sărăcit, mintindu-i! Bolojan este un eșec!”, a transmis Adrian Câciu, fost ministru PSD al Fondurilor Europene în Guvernul Ciolacu 1.

Radu Oprea, care este secretarul general al Guvernului, a zis că „nu mai putem continua cu aceeași politică a tăierilor de-a valma, fără analiza eficienței și a consecințelor economice. Reformele nu trebuie să genereze haos, să inducă teamă și nesiguranță angajaților și populației”.