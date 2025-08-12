O țară vecină Rusiei își va instrui populația să folosească dronele. Programul va fi accesibil și copiilor

Lituania intenţionează să lanseze în septembrie un nou program de instruire pentru construirea şi operarea dronelor destinat publicului larg şi elevilor, relatează marţi DPA, preluată de Agerpres.

Ministerul lituanian al Apărării a afirmat că trei centre de instruire vor fi deschise în ţara baltică, numărul acestora urmând să crească la nouă în următorii ani.

„Avem în vedere ca 15.500 de adulţi şi 7.000 de copii să dobândească abilităţi de control al dronelor până în 2028”, a declarat ministrul apărării, Dovile Sakaliene, într-un comunicat.

Lituania, ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO, are o populaţie de 2,8 milioane de locuitori şi se învecinează cu enclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus.

Conform informaţiilor publicate, conţinutul programelor de pregătire va fi adaptat în funcţie de grupe de vârstă. Scopul exerciţiului este de a consolida abilităţile populaţiei în controlul şi tehnologia dronelor, precum şi în rezistenţa civilă.

Peste 3,3 milioane de euro vor fi investiţi în proiect, realizat în comun de Ministerul Apărării şi de Ministerul Educaţiei.

Ucraina se bazează tot mai mult pe drone în campania sa defensivă împotriva forţelor armate ruse, care, la rândul lor, folosesc vehicule aeriene fără pilot pe linia frontului.

Vilnius doreşte să-şi consolideze industria de apărare şi capacităţile de apărare ale armatei sale prin dezvoltarea şi producţia de drone. Ministerul lituanian al Apărării a oferit anterior cursuri în cadrul cărora participanţii au fost instruiţi în teoria şi practica utilizării dronelor.