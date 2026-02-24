O treime dintre bărbații români ascund bani de partener/parteneră. Femeile sunt mai sincere, arată un studiu

Un nou studiu realizat pentru BCR de către Cult Market Research cu ocazia zilei de Dragobete arată cum își gestionează tinerii din ziua de azi finanțele în cuplu și ce spun aceste alegeri despre încredere și despre viitor.

Rezultatele arată că, dincolo de gesturi romantice, stabilitatea unei relații moderne se construiește și prin discuții clare despre bani, astfel încât ceea ce ne-a unit în dragoste să nu fie pus în pericol de cheltuieli nespuse sau decizii luate separat.

Banii, prima încercare serioasă în doi

Primele vacanțe împreună sunt urmate rapid de primele facturi, primele rate și primele decizii financiare comune. Iar aici începe testul real al relației. Datele arată că 36% dintre tineri spun că o ceartă despre bani le-a afectat intimitatea, iar 40% au avut cel puțin o discuție tensionată din cauza finanțelor. Pentru tinerii din ziua de azi, banii nu sunt doar o chestiune practică, ci un subiect cu impact direct asupra echilibrului emoțional al cuplului.

„Tinerii din ziua de azi nu mai evită conversațiile dificile. Vor relații autentice, iar autenticitatea înseamnă și transparență financiară. Studiul arată că banii nu sunt un detaliu administrativ într-un cuplu, ci un factor care influențează încrederea, intimitatea și stabilitatea relației. Pentru noi, acesta este un semnal clar că educația financiară nu începe doar în școală sau la birou, ci și în relațiile personale, acolo unde se iau primele decizii în doi.”, spune Nicoleta Deliu Pașol, Head of Communication & CSR, BCR

Egalitate în casă, tradiție în oraș

În viața de zi cu zi, cuplurile tinere funcționează mai echilibrat decât ar sugera clișeele. Aproape jumătate dintre respondenți spun că împart cheltuielile 50/50 și că se ocupă împreună de facturi și scadențe. Unii aleg un cont comun pentru cheltuielile casei, alții împart proporțional cu venitul sau funcționează într-un sistem flexibil, adaptat de la o lună la alta.

În spațiul social însă, reflexele tradiționale persistă. La o cină în oraș, 64% dintre bărbați consideră că ar trebui să plătească nota, comparativ cu 44% dintre femei. Între egalitatea practică și simbolistica gesturilor, tinerii navighează încă între modernitate și tradiție.

Autonomie și secrete financiare

Studiul arată că autonomia financiară nu dispare complet în cuplu. Unul din patru tineri recunoaște că ascunde anumite cheltuieli de partener. Cel mai des este vorba despre plăceri personale cum ar fi haine de brand, livrări de mâncare, jocuri video sau pariuri. Femeile tind să ascundă mai des achiziții vestimentare, în timp ce bărbații sunt mai predispuși să ascundă cheltuieli legate de jocuri sau pariuri. În plus, 30% dintre bărbați spun că au bani puși deoparte fără știrea partenerului, comparativ cu 20% dintre femei, tendința fiind mai accentuată în rândul celor mai tineri.

”Observăm că tinerii din ziua de azi demontează mitul risipei: după vârsta de 24 de ani, vedem un salt important spre pragmatism, unde 61% consideră siguranța financiară esențială în cuplu, astfel că prioritatea principală de economisire devine avansul pentru o casă (40%). Această atitudine ne amintește de studiul despre <<Încrederea generației Z>>, realizat de BCR și Cult Research anul trecut, unde se observă că tinerii cu o autonomie ridicată (segmentul ”Taylor Swift”) își construiesc încrederea pe realizări concrete și investiții durabile, nu pe presiunea socială (venită atât din online cât și din offline).”, explică Paul Acatrini, Director Cult Market Research

Visul comun: casa

Dincolo de diferențe, există un obiectiv major care îi unește: locuința proprie. Pentru 40% dintre respondenți, economisirea pentru avansul unei case este prioritatea principală. După acest obiectiv comun, apar nuanțele: femeile se gândesc mai frecvent la un fond pentru copil, în timp ce bărbații sunt mai orientați către economii pentru vacanțe și experiențe.

Despre studiu: studiul a fost realizat de Cult Market Research, la comanda BCR, printr-o anchetă sociologică de tip cantitativ (sondaj online) pe un eșantion de 501 tineri cu vârste între 18–30 ani. Datele au fost colectate în perioada 18–19 februarie 2026.