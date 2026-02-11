Om de afaceri din România, accident pe pârtie

Mihai Rotaru, om de afaceri care a investit masiv în U Craiova, se afla în vacanță cu familia și a fost implicat într-un accident grav la schi, urmând să fie supus unei intervenții chirurgicale, scrie site-ul de sport GOLAZO.ro.

Patronul celor de la Universitatea Craiova se afla în vacanță, într-o stațiune din Franța, alături de familie.

Acesta a suferit un accident grav la schi, în urma căruia s-a ales cu o fractură de claviculă și mai multe fracturi de coaste, informează fanatik.ro.

Între timp, Mihai Rotaru s-ar fi întors în România, unde urmează să fie operat, fiind acum în afara oricărui pericol.

„Numai știri rele am primit azi, ba cu Rotaru, va cu Baiaram, nici nu știi care e mai gravă. Acum 15 minute am aflat și eu (n.r. de accident), i-am trimis un mesaj de încurajare, îmi pare rău. Mi-a trimis înapoi o inimioară albastră. Poate a răspuns el, poate au răspuns alții de lângă el, nu știu care e situația. El merge des la schi”, a spus Cârțu la Prima Sport.

