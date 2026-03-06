Șeful Vămii Constanța Sud, arestat preventiv. Tribunalul a respins cererea DNA în cazul adjunctului său

Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a lui Lică Octavian Parfenie pentru 30 de zilei, vineri, în dosarul în care șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud este acuzat de luare de mită în formă continuată, potrivit Agerpres.

Instanța a respins, însă, solicitarea DNA de a fi arestat preventiv și Christian Gudu, fost adjunct al șefului Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud. În schimb, l-a plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Lică Parfenie și Christian Gudu au fost reținuți de procurorii anticorupție joi, respectiv vineri, într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție (DNA) îl acuză pe șeful Vămii Constanța Sud că a cerut și primit de la administratorul unei societăți comerciale care desfășura activități comerciale în Portul Constanța „sume de bani cuprinse între 100 și 350 de euro pentru fiecare container”.

„Aceste sume ar fi fost solicitate în schimbul promisiunii că formalitățile vamale aferente importurilor de mărfuri transportate în respectivele containere se vor desfășura cu prioritate și fără dificultăți. Astfel, în perioada decembrie 2025 – martie 2026, inculpatul Parfenie Octavian-Lică ar fi primit, prin intermediul aceleiași persoane (colaborator în cauză), suma totală de 15.100 de euro pentru facilitarea acestor proceduri”, a declarat DNA într-un comunicat transmis vineri.

Procurorii spun că Lică Parfenie „ar fi fost sprijinit” de Christian Gudu „în două dintre situații”.

Cei doi inculpțai au fost reinstalați la conducerea vămii în toamna anului trecut, având experiență în fruntea biroului vamal de frontieră. Aceștia au fost anterior și la conducerea direcțiilor regionale vamale din Prahova și Ialomița, potrivit Europa FM.