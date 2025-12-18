Polonia pierde procesul de la CJUE. Reacția Tribunalului Constituțional, după ce au fost constatate „nereguli grave” în numirile din instituție

Curtea de Justiție a UE (CJUE) a stabilit, joi, că Tribunalul Constituțional al Poloniei a încălcat principiile fundamentale ale dreptului european și nu poate nu poate fi considerat independent și imparțial din cauza neregulilor legate de numirea judecătorilor, transmite Reuters.

În cei opt ani petrecuți la guvernare, în perioada 2015-2023, Partidul Lege și Justiție (PiS) a introdus reforme judiciare despre care Bruxelles-ul susține că subminează statul de drept și pe care criticii le învinuiesc pentru haosul din sistemul judiciar polonez.

Tribunalul Constituțional, care este dominat de judecători numiți în timpul guvernării PiS, a emis hotărâri care pun Constituționa Poloniei deasupra dreptului UE.

„Curtea… a decis că Polonia nu și-a îndeplinit obligațiile deoarece (tribunalul) a încălcat principiul protecției judiciare efective și a ignorat supremația, autonomia, eficacitatea și aplicarea uniformă a dreptului UE”, a declarat CJUE într-un comunicat.

„Nereguli grave” legate de numiri

CJUE consideră că au existat „nereguli grave” în modul în care au fost numiți președintele tribunalului și trei judecători, punând sub semnul întrebării statutul său „de tribunal independent și imparțial instituit prin lege în sensul legislației UE”.

Bruxelles-ul a dat Polonia în judecată din cauza hotărârilor, iar actualul guvern pro-european de la Varșovia, condus de Donald Tusk, nu le recunoaște.

Chiar și așa, guvernul nu a reușit deocamdată să anuleze modificările, demersurile sale fiind blocate de ultimii doi președinți ai țării, care au susținut reforma PiS.

Reacția autorităților poloneze

Ministrul polonez al justiției, Waldemar Zurek, a scris pe platforma X că decizia CJUE obligă statul să ia măsuri, iar guvernul este gata să acționeze.

În schimb, Tribunalul Constituțional a spus că hotărârea nu are niciun impact asupra funcționării sale și că instanța europeană nu are nicio autoritate asupra sa.

„Trebuie subliniat faptul că legea supremă în Polonia este constituția, nu deciziile unor organisme străine. Polonia nu a renunțat la acest drept atunci când a aderat la UE. Nu a transferat jurisdicția asupra sistemului judiciar… către organismele UE”, a declarat Tribunalul Constituțional al Poloniei într-un comunicat.