Preluarea „La Cocoș” de către proprietarul Lidl și Kaufland e „aproape gata”: „Ideea este ca modelul low-cost să nu fie omorât”

Achiziția lanțului de magazine La Cocoș de către grupul german Schwarz, care deține hypermarketurile Lidl și Kaufland, este condiționată de păstrarea prețurilor mici și deschiderea de noi astfel de magazine, a anunțat luni Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. „Ideea este ca modelul ‘La Cocoș’ să nu fie omorât, ci să fie dezvoltat”, a spus acesta.

Consiliul Concurenței este „aproape gata” în a aviza această tranzacție, după ce grupul german a acceptat o serie de condiții cerute de autoritate, a precizat luni Chirițoiu.

„Acolo deja am ajuns la niște angajamente pe care le-am solicitat din partea grupului Kaufland. Ele au fost prezentate public, vom face anumite modificări, dar în esență par să fie ok, adică din piață nu ne-au venit reacții ostile și vom finaliza în curând această operațiune. Acolo vrem ca modelul low cost La cocoș sa fie păstrat și să fie dezvoltat”, a spus Bogdan Chirițoiu.

Autoritatea a cerut grupului german „să garanteze că vor păstra modelul acesta low cost”.

Angajamentele sunt de a fi păstrate actualele adaosuri comerciale medii la produsele La Cocoș și de a se face investiții în deschiderea de noi astfel de magazine.

„Ideea este ca modelul La Cocoș să nu fie omorât, ci să fie dezvoltat. Deci să fie low-cost cum e acum și să fie mai multe magazine La Cocoș decât sunt acum”, a mai spus Bogdan Chirițoiu.

Ce temeri a ridicat Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat în luna noiembrie a anului trecut că a identificat „o serie de îngrijorări concurențiale” legate de această tranzacție, potrivit Startupcafe.ro.

Grupul Schwarz este prezent, prin intermediul magazinelor Kaufland și Lidl, pe toate piețele locale pe care activează sau urmează să activeze La Cocoș. În acest context, tranzacția ar putea conduce la „consolidarea poziției entității rezultate și la reducerea opțiunilor disponibile pentru consumatori”.

Totodată, operațiunea ar putea avea un impact negativ asupra furnizorilor, în condițiile în care în cazul unora dintre ei vânzările către La Cocoș pot ajunge până ala 90% din cifra lor de afaceri, sublinia atunci autoritatea de concurență.

„Dorim să se păstreze modelul de business al La Cocoș, bazat pe marje reduse și prețuri mici pentru consumatori. De aceea, principala noastră îngrijorare constă în faptul că formatul și politica de prețuri scăzute ar putea fi schimbate în urma achiziției, ceea ce ar putea duce la o creștere a prețurilor, afectând consumatorii”, a declarat atunci Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Ce angajamente și-a asumat grupul care deține Lidl și Kaufland

La finele lunii decembrie a anului trecut, Consiliul Concurenței a supus dezbaterii publice angajamentele făcute de grupul german Schwarz pentru a elimina temerile concurențiale.

„Astfel, grupul Schwarz se angajează să continue actualul model de afaceri al rețelei La Cocoș, care să ofere clienților produse la prețuri reduse și competitive pe piețele locale în care este prezent, prin plafonarea marjei brute la un nivel mediu al perioadei, precum și prin continuarea politicii de expansiune, cu menținerea formatului de business și a independenței operaționale și comerciale.

Nivelul marjei brute va fi stabilit astfel încât să asigure o profitabilitate minimă, iar orice modificare a acesteia se va putea implementa doar în situații obiective, după aprobarea autorității de concurență, având în vedere că o majorare a acesteia poate conduce la creșterea prețurilor”, anunța la acel moment autoritatea.

De asemenea, grupul Schwarz se angajează să nu achiziționeze magazine (retaileri) mai mici – cu cifră de afaceri sub 4 milioane de euro, în zonele în care are o cotă de piață mai mare de 40%, în condițiile în care aceste tranzacții nu trebuie notificate autorității de concurență, și să informeze Consiliului Concurenței cu privire la achiziția sau închirierea de spații comerciale și la planurile de deschidere a magazinelor în aceste spații.

În același timp, angajamentele propuse vizează protejarea furnizorilor exclusivi La Cocoș, prin implementarea unei proceduri clare care să cuprindă regulile pentru delistarea furnizorilor în cadrul rețelei La Cocoș, indiferent dacă aceștia comercializează produse alimentare sau non-alimentare.

Astfel, grupul Schwarz se angajează să aplice furnizorilor exclusivi La Cocoș o procedură prin care se stabilesc condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a nu fi delistați, ce se va aplica pe o perioadă de doi ani de la finalizarea tranzacției. Astfel, se angajează să nu delisteze/să nu elimine din rețea produsele furnizorilor exclusivi, decât în anumite condiții clar stabilite, care includ prevederi legale sau situația în care produsele devin nerelevante pe piață, cererea pentru acestea scăzând substanțial.

Procedura prevede și o delistare parțială, Supermarket La Cocoș având obligația de a menține cel puțin 80% din achizițiile de produse de la furnizorii relevanți, pe o perioadă de doi ani.